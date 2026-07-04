特朗普致詞賀美國建國250周年　38度高溫下多地慶典取消

美國即將迎來建國250周年國慶，全美各地自3日起陸續展開一系列紀念活動。不過，籠罩美國中東部與東岸的極端高溫，也讓這場歷史性慶典面臨嚴峻考驗，部分活動一度暫停或調整，主辦單位呼籲民眾做好防中暑措施。

美國總統特朗普3日前往南達科他州，預計在總統山（Mount Rushmore）發表演說並觀賞煙火騷。雖然當地稍早曾遭遇雷雨侵襲，但活動仍按計劃舉行。特朗普4日還將返回華府，在國家廣場（National Mall）發表國慶演說，並出席號稱歷來規模最大的國慶煙火晚會。