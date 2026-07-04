特朗普致詞賀美國建國250周年　38度高溫下多地慶典取消

美國即將迎來建國250周年國慶，全美各地自3日起陸續展開一系列紀念活動。不過，籠罩美國中東部與東岸的極端高溫，也讓這場歷史性慶典面臨嚴峻考驗，部分活動一度暫停或調整，主辦單位呼籲民眾做好防中暑措施。
美國總統特朗普3日前往南達科他州，預計在總統山（Mount Rushmore）發表演說並觀賞煙火騷。雖然當地稍早曾遭遇雷雨侵襲，但活動仍按計劃舉行。特朗普4日還將返回華府，在國家廣場（National Mall）發表國慶演說，並出席號稱歷來規模最大的國慶煙火晚會。
全美各地規劃慶祝活動
今年適逢美國《獨立宣言》發表250周年，全國各地規劃豐富慶祝活動。紐約市首度將跨年招牌的時代廣場水晶球降球儀式移師國慶前夕，象徵迎接美國250歲生日；費城則舉辦「向獨立致敬」遊行，華府國家廣場也設有「美國大州博覽會」（Great American State Fair），展示各州文化特色，並安排軍機飛越等表演。
然而，高溫成為慶典最大挑戰。華府白天氣溫突破攝氏38度，體感溫度更高，博覽會一度因安全考量暫停開放，現場已有多人因中暑或熱衰竭接受治療。美國國家氣象單位對超過1.8億人口發布高溫警報，部分地區甚至取消遊行、演唱會及煙火活動，以避免民眾發生熱傷害。
反映美國政治氛圍分歧
除了慶典本身，今年的250周年紀念活動也反映出美國政治氛圍的分歧。在紐約市，市長曼達尼（Zohran Mamdani）發表演說時形容，美國是一個充滿矛盾、但持續追求理想的國家；另一方面，特朗普主導的慶祝活動則強調愛國主義、軍事展示與大型煙火表演，呈現截然不同的紀念方式。
儘管政治立場不同，不少民眾仍把握這個具有歷史意義的時刻參與慶典。隨着4日國慶正式到來，全美各地將舉行煙火騷、烤肉派對及社區慶祝活動，共同迎接美國建國250週年這一重要里程碑。
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