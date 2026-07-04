美國購物中心爆槍擊2死1傷　警：少年幫派衝突駁火

美國密歇根州迪爾伯恩市（Dearborn）一座大型購物中心3日下午發生槍擊事件，造成2人死亡、1人受傷，商場一度全面封鎖，警方出動大批警力趕赴現場處理。初步調查顯示，槍擊源於兩群彼此認識的人發生衝突，並非隨機攻擊，目前案件仍在進一步偵辦中。
並非無差別攻擊事件
事發地點為底特律市郊的費爾蘭購物中心（Fairlane Town Center）。警方表示，當地時間下午約1時25分接獲報案，員警抵達後發現3名中彈傷者，立即展開急救。其中1人當場死亡，另1人送醫後傷重不治，第3名傷者則持續接受治療。死傷者均為十多歲至20歲出頭的年輕男性。
迪爾伯恩警察局長沙欣（Issa Shahin）表示，初步研判雙方原本就互相認識，爭執過程迅速升高為持槍駁火，且涉案人員中有多人攜帶槍枝，因此警方認定這並非無差別攻擊事件，現階段也沒有其他公共安全威脅。警方正約談多名涉案人士與目擊者，以釐清槍擊經過及確認開槍者身分。
民眾驚慌逃離商場
槍響後，大批逛街民眾驚慌逃離商場，現場畫面顯示不少人倉皇奔跑尋找掩護。混亂中，另有一名民眾在商場外逃生時遭車輛撞擊受傷。商場與附近醫療機構一度實施封鎖措施，警方則呼籲民眾避免前往案發區域，以利調查進行。
密歇根州警察及其他執法單位也投入協助調查。警方表示，目前尚未公布死者身分及犯案動機，也未宣布是否正式逮捕疑犯，相關案情仍有待進一步釐清。
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