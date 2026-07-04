美國購物中心爆槍擊2死1傷　警：少年幫派衝突駁火

美國密歇根州迪爾伯恩市（Dearborn）一座大型購物中心3日下午發生槍擊事件，造成2人死亡、1人受傷，商場一度全面封鎖，警方出動大批警力趕赴現場處理。初步調查顯示，槍擊源於兩群彼此認識的人發生衝突，並非隨機攻擊，目前案件仍在進一步偵辦中。

並非無差別攻擊事件

事發地點為底特律市郊的費爾蘭購物中心（Fairlane Town Center）。警方表示，當地時間下午約1時25分接獲報案，員警抵達後發現3名中彈傷者，立即展開急救。其中1人當場死亡，另1人送醫後傷重不治，第3名傷者則持續接受治療。死傷者均為十多歲至20歲出頭的年輕男性。