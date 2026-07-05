俄烏戰爭｜俄軍稱控制烏東關鍵城市康斯坦丁尼夫卡　普京：重要戰略成就

俄羅斯軍方向俄羅斯總統普京報告，其部隊已經控制了烏克蘭東部的康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka），這是莫斯科長期以來在頓涅茨克地區推進過程中一直尋求佔領的關鍵地點。

據路透社報道，普京在視察俄軍指揮所時聽取了高級指揮官的相關報告。他稱讚攻佔該市是一項重要的戰略成就。普京也表示，由於烏克蘭加強了遠程打擊力度，主要針對俄羅斯石油工業，俄羅斯軍隊不得不擴大安全區規模。

俄軍總參謀長格拉西莫夫將軍表示，南方部隊正在進行進攻行動，以「解放」整個頓內茨克地區。頓內茨克地區是頓巴斯地區的一部分，俄羅斯已誓言要控制該地區，並將其作為戰爭努力的關鍵目標。