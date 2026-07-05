俄烏戰爭｜俄軍稱控制烏東關鍵城市康斯坦丁尼夫卡　普京：重要戰略成就

俄羅斯軍方向俄羅斯總統普京報告，其部隊已經控制了烏克蘭東部的康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka），這是莫斯科長期以來在頓涅茨克地區推進過程中一直尋求佔領的關鍵地點。
據路透社報道，普京在視察俄軍指揮所時聽取了高級指揮官的相關報告。他稱讚攻佔該市是一項重要的戰略成就。普京也表示，由於烏克蘭加強了遠程打擊力度，主要針對俄羅斯石油工業，俄羅斯軍隊不得不擴大安全區規模。
俄軍總參謀長格拉西莫夫將軍表示，南方部隊正在進行進攻行動，以「解放」整個頓內茨克地區。頓內茨克地區是頓巴斯地區的一部分，俄羅斯已誓言要控制該地區，並將其作為戰爭努力的關鍵目標。
普京稱康斯坦丁尼夫卡具有重要的戰略意義。他表示：「我們都知道，這座城市是頓巴斯地區重要的交通樞紐和大型工業中心。」
俄羅斯圖片顯示士兵於建築物揮舞國旗
俄國國防部在 Telegram 上也發布了一些圖片，聲稱這些拍攝地點是康斯坦丁尼夫卡，其中包括俄羅斯士兵在被摧毀的建築物旁揮舞國旗的照片。格拉西莫夫還告訴普京，俄羅斯軍隊正在逼近萊曼，這是一個位於北部約 70 公里的城鎮，他說該鎮「對於向該方向的進一步推進具有重要的後勤和戰略意義」。
烏克蘭方面未對俄羅斯聲稱佔領康斯坦丁尼夫卡一事發表評論。
伊朗衝突期間，美國斡旋俄烏達成和平協議的進度暫時被擱置，但莫斯科和基輔都表示，他們期待兩位首席談判代表威特科夫和庫許納能夠很快訪問兩國。
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