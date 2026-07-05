美國建國250周年慶典一度被雷雨打斷　國家廣場緊急疏散

在國家廣場參與國慶活動的民眾因暴雨被疏散。（圖／美聯社）

美國建國250周年，首都華盛頓特區的慶祝活動卻因惡劣天候一度受到干擾。7月4日晚上強烈雷暴逼近華府，警方與特勤局基於安全考量，下令疏散聚集在國家廣場（National Mall）的大批民眾，使原訂由美國總統特朗普發表的紀念演說一度受到影響。

美國國家氣象局對華盛頓特區發布嚴重雷暴警報，預警可能出現強風、閃電及豪雨。執法人員隨即暫停會場安檢，並要求市民前往附近的聯邦政府建築及博物館避難，包括史密森尼博物館群等室內場所，以確保人身安全。