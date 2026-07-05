美國建國250周年慶典一度被雷雨打斷　國家廣場緊急疏散

美國建國250周年，首都華盛頓特區的慶祝活動卻因惡劣天候一度受到干擾。7月4日晚上強烈雷暴逼近華府，警方與特勤局基於安全考量，下令疏散聚集在國家廣場（National Mall）的大批民眾，使原訂由美國總統特朗普發表的紀念演說一度受到影響。
美國國家氣象局對華盛頓特區發布嚴重雷暴警報，預警可能出現強風、閃電及豪雨。執法人員隨即暫停會場安檢，並要求市民前往附近的聯邦政府建築及博物館避難，包括史密森尼博物館群等室內場所，以確保人身安全。
不過，面對疏散命令，仍有數百名支持者選擇留在現場，不願離開舞台周邊，部分民眾高喊口號，期待特朗普如期發表演說，現場一度陷入僵持，增加維安人員疏散工作的難度。
特朗普上台演說
主辦單位表示，活動並未宣布取消，而是視天候狀況暫時中斷，將持續評估現場安全，並透過官方管道發布最新消息。特朗普在天氣許可後，上台發表建國250周年紀念演說。
今年美國獨立日慶典除了面臨雷暴威脅，華府也要應對極端高溫侵襲，部分戶外活動因高溫或天候因素調整甚至取消。官方強調，保障大眾安全始終是首要考量，呼籲參與活動的人持續留意最新天氣資訊及疏散指示。
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