美國國慶紐約煙花表演致布魯克林大橋起火 火勢被撲滅無人受傷

事發時，紐約市正舉行一年一度的國慶煙花表演，大量市民聚集在東河兩岸觀賞表演。根據現場目擊畫面，煙花施放不久後，布魯克林大橋下方突然竄出火光，火勢主要集中在橋樑木製步道或支撐結構附近，濃煙一度升起，吸引不少人拿起手機拍攝。

美國紐約市慶祝國慶25周年，著名地標布魯克林大橋（Brooklyn Bridge）7月4日晚間在煙花表演期間發生火警。位於橋體下方的木製結構疑似遭煙花的火花引燃，現場冒出火焰與濃煙，引發圍觀民眾一陣騷動，所幸消防人員迅速趕抵控制火勢，事件未造成人員傷亡。

紐約市消防局（FDNY）接獲通報後，立即派遣消防人員趕赴現場灌救，並迅速控制火勢，避免火焰蔓延至橋體其他部位。消防單位表示，起火範圍不大，火勢很快便被撲滅，布魯克林大橋結構未受到明顯影響，也沒有任何人受傷。

初步調查顯示，火警很可能是放煙花時掉下來的火花，引燃橋樑下方可燃物所致，但詳細起火原因仍有待相關單位進一步鑑定確認。

紐約市政府檢討安全措施

紐約市政府表示，火警發生後，相關單位已立即檢查橋梁安全狀況，確認沒有結構性危險，活動也未因此全面中止。當局將持續調查事故原因，並檢討大型煙花活動期間的安全措施，以降低類似事件再次發生的風險。