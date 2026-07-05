南韓再爆職場欺凌 27歲護士遭「燒魂」教導最終輕生

南韓光州早前爆出一名29歲女消防員去年因投訴職權騷擾後輕生，調查證實她遭到被逼出席24次陪酒聚會等長期職場欺凌。料不到最近於京畿道廣州一間醫院發生另一宗職場欺凌慘劇，一名27歲年輕女護士遭資深前輩近3年的「燒魂」教導欺凌，飽受抑鬱之苦。迫害她的護士最後僅受到輕微處罰，她上月2日被發現於家中輕生死亡。 報道指，死者姜秀彬(音譯)去年3月以職場欺凌為由辭職，並向勞動部門申訴，但最終對其加害的3名前輩，僅一人受到「口頭訓誡」的紀律處分，而其餘兩人繼續留職。南韓職場的「燒魂」欺凌，意指「將靈魂焚燒至化為灰燼為止」，主要是流行於南韓護士界的職場欺凌文化；資深護士透過羞辱、責罵等方式折磨新人，直到「把靈魂燒成灰燼」，在新人培訓時尤為嚴重。

南韓職場欺凌｜「每天都像活在地獄」 報道指，姜秀彬留下的日記揭露了她的痛苦，寫著「(她們)不接受我的問候」、「每天都像活在地獄」、「如果辭職，就付不起每個月的房租，所以只能回到那個地獄」等。甚至有前輩在其他同事面前向她說，「我可以燒到妳死為止。」姜曾多次向護士長和有關部門求助，醫院卻毫無作為，未將她與加害者隔離，最終釀成無法挽回的悲劇。 南韓職場欺凌｜前護士：被痛罵「沒有腦」 與姜秀彬於相同醫院工作的已離職護士向記者稱，過去在該醫院急症室工作時，只要犯錯，資深護士就會把針頭等醫療器材丟到地上，要她一一撿拾，甚至還被帶到心肺復甦(CPR)室痛罵「沒有腦」。該名前護士稱，比語言暴力更可怕的是「眼神燒魂」，前輩會毫無表情地瞪著新人，或故意命令新人「甚麼都別做、只能乾站著」。她指當時僅入職3個月就精神崩潰，並嚇得離開醫療界，而她指認的2名加害者，竟是逼死姜秀彬的前輩。

南韓職場欺凌｜病人：目擊護士遭欺凌 姜秀彬輕生事件引發公眾憤怒，有病人也忍不住替遭欺凌的護士發聲。一名網民貼文稱，住院期間親眼目堵「燒魂」欺凌；每晚都聽到隔壁病房傳來資深護士對後輩的大聲辱罵，聽到後輩無助哭喊。他起初警告若再次看到「燒魂」將檢舉，之後他向多個單位正式投訴，並蒐集相關資料提交醫院，涉事護士最終被辭退。 南韓職場欺凌｜總統李在明譴責事件 總統李在明在社交平台發文譴責「燒魂」行為，形容是可怕的暴力形式，無論用教育、慣例或組織文化當藉口，都不可能正當化。他承諾徹查事件，立即對涉事醫院展開勞動監察，並將對有類似風險的醫療機構進行隨機、不事先通知的突擊檢查。警方亦宣布，成立專案組調查姜秀彬事件。若證實受害人遭到資深護士騷擾屬實，涉案人員將面臨刑事處罰，罪名包括人身攻擊、恐嚇或脅迫、侮辱或誹謗等，具體罪名視犯罪類型而定。