委內瑞拉地震｜死亡人數增至3342人　約瑟犬困10天獲救(有片)

委內瑞拉上月底發生的雙強烈地震，死亡人數增至3,342人，逾1.6人受傷，目前已有6千多人獲救，仍有1.7萬人無家可歸。自地震發生以來，當地已錄得近1,000次餘震。昨日重災區拉瓜伊拉再傳出令鼓舞消息，一隻被困在廢墟下長達10天的約瑟犬奇蹟獲救。
事發於周日(5日)，正當多國救援人員仍在繼續搜尋倖存者並打撈遇難者遺體之際，一支國際救援隊在拉瓜伊拉愛德華茲酒店廢墟中，針對倒塌建築的搜救行動期間，救出這隻幼小的小動物，給予現場一絲新希望。拉瓜伊拉的救援行動成為拉丁美洲近代史上規模最大的救援行動之一，來自 45 個國際代表團的3,300 多名外國救援人員和140隻訓練有素的搜救犬被部署到該地區。
數百名國際救援人員及搜救犬獲表彰
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)於上周五(3日)在受地震影響最嚴重的沿海州拉瓜伊拉舉行的儀式上，表彰了478名國際救援人員和36隻搜救犬頒授「委內瑞拉英雄」的稱號，以表彰它們的英勇事蹟。其中獲表揚的「「委內瑞拉犬類英雄」包括有4隻隨哥倫比亞救援隊的搜救犬，斯洛伐克的4隻搜救犬、來自西班牙的5隻搜救犬、來自約旦和葡萄牙的6隻搜救犬，還有來自美國、捷克、越南等的搜救犬。
以外，早前曾報道一隻曾遭虐待棄養的搜救犬「海嘯」(Tsunami)根據委內瑞拉犬類災害救援隊K-SAR ECID發布的消息，經過多年的服役，這將是海嘯的最後一次任務。
Heroes on four legs. 🐕🎖️— LACoFD (@LACOFD) July 5, 2026
From the rubble of La Guaira to recognition — the search and rescue dogs of the #LACoFD Urban Search & Rescue Task Force (USA-2) were honored for their tireless work following Venezuela’s devastating earthquakes.
These dogs worked alongside their… pic.twitter.com/uJGWDhpC5H
Honouring Heroes After Venezuela Quake— Global South World (@g_s_world) July 4, 2026
Venezuela’s acting president Delcy Rodríguez recognised hundreds of international rescuers and search dogs for their role in life-saving operations following last week’s deadly earthquakes.
At a ceremony in La Guaira, teams from multiple… pic.twitter.com/88Hs11nOtR