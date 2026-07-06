委內瑞拉地震｜死亡人數增至3342人　約瑟犬困10天獲救(有片)

委內瑞拉上月底發生的雙強烈地震，死亡人數增至3,342人，逾1.6人受傷，目前已有6千多人獲救，仍有1.7萬人無家可歸。自地震發生以來，當地已錄得近1,000次餘震。昨日重災區拉瓜伊拉再傳出令鼓舞消息，一隻被困在廢墟下長達10天的約瑟犬奇蹟獲救。

事發於周日(5日)，正當多國救援人員仍在繼續搜尋倖存者並打撈遇難者遺體之際，一支國際救援隊在拉瓜伊拉愛德華茲酒店廢墟中，針對倒塌建築的搜救行動期間，救出這隻幼小的小動物，給予現場一絲新希望。拉瓜伊拉的救援行動成為拉丁美洲近代史上規模最大的救援行動之一，來自 45 個國際代表團的3,300 多名外國救援人員和140隻訓練有素的搜救犬被部署到該地區。