內地網紅UNIQLO即場除衫試身　日網民：無禮儀(有片)

健身網紅「小張別晚睡」日前到日本連鎖服飾品牌UNIQLO購物時，未使用試身室，直接在貨架前脫衣試穿衣物，並將過程拍攝後分享至小紅書。影片隨後被轉載至社交平台X，引發大量日本網民批評，截至目前相關貼文已突破1,700萬次觀看，也再度掀起外界對網紅流量文化及公共禮儀的討論。

綜合報道，該網紅在貨架前，看一看自己的後方，就直接脫下身上的T恤，赤裸上半身後拿起欲購買的服飾試穿，並站在鏡子前查看穿著效果，全程未進入試身室，還將試穿過程拍攝成影片發布至社群平台。影片後來被日本網友Masa轉發至X平台，並發文質疑，為何不使用店內試身室，就在場內中央直試身，連穿在面的衣服都沒有就直接穿上，「這簡直太沒禮貌、太令人震驚」，坦言不希望類似情況發生在日本。貼文曝光後迅速引發關注，短時間便累積超過1,700萬次觀看。