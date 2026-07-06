內地網紅UNIQLO即場除衫試身　日網民：無禮儀(有片)

健身網紅「小張別晚睡」日前到日本連鎖服飾品牌UNIQLO購物時，未使用試身室，直接在貨架前脫衣試穿衣物，並將過程拍攝後分享至小紅書。影片隨後被轉載至社交平台X，引發大量日本網民批評，截至目前相關貼文已突破1,700萬次觀看，也再度掀起外界對網紅流量文化及公共禮儀的討論。
綜合報道，該網紅在貨架前，看一看自己的後方，就直接脫下身上的T恤，赤裸上半身後拿起欲購買的服飾試穿，並站在鏡子前查看穿著效果，全程未進入試身室，還將試穿過程拍攝成影片發布至社群平台。影片後來被日本網友Masa轉發至X平台，並發文質疑，為何不使用店內試身室，就在場內中央直試身，連穿在面的衣服都沒有就直接穿上，「這簡直太沒禮貌、太令人震驚」，坦言不希望類似情況發生在日本。貼文曝光後迅速引發關注，短時間便累積超過1,700萬次觀看。
網民批評：不穿內衣就試穿衣服的傢伙
事件曝光後，日本網友紛紛留言發表意見，大部分人認為該網紅缺乏基本公共禮儀，有人直言：「不穿內衣就試穿衣服的傢伙，不管甚麼種族我都鄙視。」、「不要把日本弄髒」、「中國人對公眾道德毫無理解力，真的沒救了」，另有民眾表示，會感到反感，因此購買新衣後仍會先清洗再穿。亦有不少網民質疑：「日本人到試身室也是先脫再穿吧！我覺得這就是進不進更衣室的差別」、「我覺得全世界大多數男人都這樣做！」、「試穿衣服的時候也得脫衣服吧」。據了解，該名網紅疑似因承受輿論壓力，已將原始影片下架，但相關畫面仍持續在各國社群平台流傳，引發討論。
中国人さん、ユニクロで試着室を使わずに— Masa (@masanews3) July 1, 2026
売り場でそのまま試着してしまう😱🦁
肌着の上からでもなく、直接着るなんてさすがに非常識すぎて衝撃😱🦁
日本に来ないことを祈ります🙏🦁 pic.twitter.com/sW2s542huX