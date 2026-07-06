歐洲熱浪｜多國爆發大規模山火 葡萄牙北部災情最嚴重

官方統計指出，這次山火已造成至少9人受傷，其中2人傷勢嚴重。受到熱浪持續影響，葡萄牙部分地區近日最高氣溫恐攀升至攝氏44度。政府除限制市民進入部分郊外地區外，也禁止使用可能產生火花的機器，以降低再次引發火警的風險。

其中，葡萄牙北部災情最為嚴重。維塞烏區（Viseu）自上周三發生山火後，火勢至今仍未完全受控，延燒面積已達約1萬公頃。當局出動超過1000名消防員、380輛消防車及8架滅火飛機投入救援，希望盡快控制火勢蔓延。

歐洲多國近日飽受極端熱浪侵襲，郊區接連爆發山火。法國、葡萄牙、西班牙及希臘均出現山火，當局擴大警戒並投入大批人力救災，專家也警告，高溫恐使災情持續惡化。

消防人員徹夜灌救，仍難以完全壓制火勢，部分企業設施也遭火焚毀受損。除了奧雷奧卡斯特羅外，塞薩洛尼基周邊地區、哈爾基季基半島以及基爾基斯市，也陸續傳出多宗山火，顯示高溫已使希臘北部進入高度警戒狀態。

希臘北部同樣面臨嚴峻考驗。靠近第二大城塞薩洛尼基（Thessaloníki）的奧雷奧卡斯特羅，於7月5日晚間爆發大規模山火，大火由山谷一路延燒至平原，大量灌木遭烈焰吞噬。當局基於安全考量，緊急疏散附近3個小型村落居民。

西班牙方面，加泰隆尼亞自治區布拉瓦海岸附近也發生山災。消防單位表示，目前火勢大致受到控制，但燃燒面積已超過2000公頃，並提醒接下來仍將面臨艱鉅的滅火工作。此外，加那利群島的特內里費島及大加那利島，也因持續高溫，自周日起發布高度山火風險警報。

法國南部則有7個行政區被列為山火「非常高風險」區域。氣象單位預測，極端高溫將持續向西南部擴散，朗格多克－胡西永地區最高氣溫可能逼近攝氏40度，相關單位已加強戒備，防範山火發生。