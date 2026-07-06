特朗普曬印有自己簽名100元美鈔　下一步推肖像鈔(有片)

美國全國慶祝7月4日獨立250週年前夕，美國總統特朗普在旗下社交平台Truth Social公布一張印有自己簽名的100美元鈔票示意圖，這是美國現任總統的簽名將首次出現在美國紙幣上，引發外界關注。

綜合報道，特朗普3日上傳新版百元美鈔圖片。其中顯示，新版100美元鈔票除了保留財政部長貝森特(Scott Bessent)的簽名外，上方也新增特朗普的簽名。過去，美國紙鈔僅印有財政部長及美國財政官(Treasurer of the United States)的簽名，從未出現現任總統簽名。貝森特4日在社群平台X發文表示，「沒有甚麼比印有特朗普總統簽名的美元鈔票，更能彰顯我們偉大國家與總統的歷史成就。」他認為，在美國建國250週年之際發行這款新版紙鈔「再適合不過」。美國財政官畢奇(Brandon Beach)近日也表示，特朗普帶領美國經濟復甦、開創「美國黃金時代」(America's Golden Age)功不可沒，將他的簽名印上美元紙鈔，不僅合情合理，也實至名歸，期待新版100美元鈔票能盡快正式投入市場流通。