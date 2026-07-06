雄野豬對雌野豬屍體作出交配　激罕畫面震驚外界(有片)

日本一隊研究人員原本只為記錄動物屍體直到白骨化的過程，卻意外拍到一隻雄野豬對雌野豬屍體做出交配行為，令各界震驚。相關確究結果已於上月16日發表於美國生態學期刊《生態與演化》(Ecology and Evolution)網站。

綜合報道，東京農工大學等研究團隊去年在日本栃木縣日光市森林內放置1頭成年雌野豬屍體，並使用能感應動物體熱、自動拍攝照片與影片的感應相機，記錄屍體直到白骨化的過程。卻意外拍攝到3隻野豬接近屍體。其中1隻成年雄野豬在10月6日至18日之間，13天內共回訪12次；第1次與第2次造訪時，都對母野豬屍體做出交配行為。這頭公野豬還在屍體逐漸腐敗到白骨化前，曾作出用腳踩踏屍體，或在屍體旁休息等關注行為。