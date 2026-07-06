挑戰警衛8年黑貓離世　化身木雕正式進駐美術館(有片)

日本廣島縣尾道市的「尾道市立美術館」因為過去「黑貓Ken醬與警衛叔叔」的攻防戰而聞名，成為許多貓奴到訪的旅遊景點，但隨著「Ken醬」離世，攻防戰亦成為傳奇。近日，館內舉辦藝術家橋本美緒的木雕展，已經過世的Ken醬也化身木雕，正式進駐美術館內，成為令人動容的故事新篇章。

綜合報道，黑貓「Ken 醬」於2017年3月開始嘗試闖入美術館，隨後結夥橘貓「Got醬」意圖闖入美術館內參觀。當時警衛馬屋原定雄礙於美術館規定，因此將兩隻貓阻擋在外。但是Ken醬之後，每逢馬屋原定雄上班時，總會前來挑戰入館，因此成為可愛的攻防戰爭。一貓一人之間的互動，「黑貓vs.美術館警衛」也立即在社群平台上快速發酵，甚至登上國際媒體，該館的官方社群帳號，也會不定期更新Ken醬的美照。2024年4月時，「Ken醬」更一次突圍成功進入美術館大門，雖然隨即被馬屋原定雄捉走，但引起網民的熱烈討論。