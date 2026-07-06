日本中學生涉用ChatGPT生成軟件 網攻刪除萬代動畫頻道逾4.6萬會籍 遭警兩度拘捕

東京警方表示，被捕的15歲男學生住在埼玉縣所澤市，他早前因涉嫌入侵並不當存取萬代南夢宮影像製作的伺服器，被警方拘捕，其後於6月13日獲釋。

《讀賣新聞》等報道，遭該名男學生網攻的是營運「萬代頻道」(BandaiChannel)的公司「萬代南夢宮影像製作」(Bandai Namco Filmworks Inc.)。前身是日昇公司，作品包括機動戰士鋼彈系列。

日本警方周一(6日)表示，一名中學男生涉嫌使用自製軟件，網絡攻擊動畫頻道「萬代頻道」(BandaiChannel)的營運商，導致該公司刪除「萬代頻道」約4萬6,800名會員的會籍。男學生涉妨礙公司業務，被警方拘捕。

涉案男學生在7月4日再度被捕後承認犯案，供稱「我問完ChatGPT後，叫它完成軟件」。警方因此推斷，涉案男學生使用生成式人工智能(AI)製作犯案用的軟件。

網攻｜涉案男生從小學起自學寫電腦程式

警方指出，涉案男學生去年讀中學3年級期間，於11月4日在網上連接到萬代南夢宮影像製作的伺服器，並刪除約4萬6,800名會員的會籍，導致該公司一度暫停服務，處理事件。他這行為已涉嫌妨礙公司業務。

警方表示，男學生從小學4年級開始使用電腦自學寫軟件，疑似能攻擊「萬代南夢宮影像製作」伺服器的弱點，找到不用輸入會員資料也能登入該網站的方式，並使用自製軟件入侵解除會員資格的頁面。

萬代南夢宮影像製作去年11月6日在官網宣布受到網攻後的影響，說明「部分資料可能已外洩」，並一度暫停服務。之後，該公司提升安全性及採取防止類似網攻的措施後，於12月19日起恢復服務。