日本富士山開山啟動3項新措施 新增東京直達五合目深夜巴士方便清晨登山

日本富士山今年開山季啟動3項新措施，應對登山客過多的問題。 朝日電視台報道，今年靜岡縣一側的須走路線及山梨縣一側的吉田路線相隔13年首次同時開山。今年富士山管理當局實施3項新措施，應對仍然嚴重的「過度旅遊」問題，以及在短時間攻頂的「彈丸登山」等問題。 富士山｜新增深夜直通巴士 第1項措施是，山梨縣巴士公司新開設從東京都心直達富士山五合目的深夜班次，讓民眾可在清晨時份登山。這班深夜直通巴士是為了應對「清晨登山需求」而增設，也希望可舒緩擠迫的登山人潮。五合目登山手續辦理處白天時總是擠得水洩不通，但在凌晨3時許的時段就可順暢地完成登記。

富士山｜醫生常駐富士山五合目 第2項措施是，富士山山上的救護機制變得更完善。從今年起會有醫生常駐在五合目，並建立開山期間全天候24小時可聯絡醫生的機制。 報道指，雖然富士山吉田路線設有3處救護站，但截至去年，每天都會發生一宗左右需要動用山區搬運車的緊急送院個案。發生事故時，需要醫生判斷是否須送往醫院治療，但截至去年，有些時候救護所內只有護士，導致是否送醫的判斷有延誤。 對此，Wilderness Advanced Life Support國際野外急救醫生稻田真表示：「如果(富士山)山區出現傷患，訊息會先傳到五合目的救護中心，這是因為其他地方可能還有更迫切需要送醫的傷患。將資訊集中在五合目，並有醫生進駐，我認為這是一個很好的機制。」此外，為了減少緊急送醫，從去年起，富士山五合目已禁止穿著過於簡單、沒有裝備的人登山。

富士山｜富士山新增火山爆發避難設施 第3項新措施是，設置新的避難所以防範富士山突然爆發或落石。 6月26日，富士山山腳的山梨縣富士河口湖町，偵測到震度6弱(日本地震強度表)的地震搖晃，這也影響到八合目的山間小屋。開山第一天，約20人因為擔心地震，取消山間小屋的預約。 為防範富士山爆發或落石，山梨縣今年新建2座避難所，內部空間寬敞，最多可容納135人。山梨縣富士山科學研究所說明富士山的火山活動，表示：「地震後並未觀察到異常變化，因此我們認為不至於會立即爆發。」但研究所呼籲：「關於(富士山)火山活動的變化，務必確認氣象廳等官方機構的資訊。」

富士山｜富士山山間小屋住宿費上調 另一方面，受伊朗局勢等影響，日本物價上漲也讓富士山管理當局面臨難題。八合目山間小屋一名員工指：「要把物資運上山，都要依賴履帶式搬運車。因於柴油價格飆漲，這履帶搬運車運費已漲到過去的1.5倍。因此，八合目的山間小屋從今年起將住宿費調高1,000日圓(約48.3港元)。