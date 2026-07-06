光州17歲少女命案猶如韓劇《黑暗榮耀》 警隊長涉毀滅證據被捕 兇徒為警官之子

南韓光州17歲少女遭殘殺案轟動社會，更爆出警隊「內鬼」包庇黑幕。負責領導調查該案的刑警隊長周一(6日)被捕，被指涉嫌親手毀滅重要證據。有關最新發展令人震驚，南韓檢察和警方調查發現，光州光山警署在案發初期的搜證過程根本是故意放水，除了23歲兇手張潤基的中級警官父親隻手遮天外，還有其他警員協助隱瞞。南韓輿論批評這根本是大熱韓劇《黑暗榮耀》及神劇《信號》的警界腐敗醜聞真實版。 光州17歲少女命案｜搜查兇徒車輛時銷毀證據

案情指，張潤基尾隨受害17歲女中學生15分鐘，接著從後制服並企圖將她拖向汽車，意圖性侵她。受害人激烈反抗，張潤基掏出利刀將其殺害。張於2天前曾闖入一名同事家中並性侵對方，之後將其囚禁13小時。他供稱原先是想殺害該名同事。檢方調查指，周一被捕的A警官在5月5日案發後，搜查張潤基的車輛時直接銷毀部分證據。警方未有透露A警官銷毀的證據內容和動機，但事件已重創南韓警界形象。張潤基的父親為中層警員，在兒子殺人後，涉嫌將兒子租屋處內沾染血跡的成人用品「仿真充氣娃娃」等證物破壞和銷毀。警方還將張潤基犯案時駕駛的汽車「直接移交」給家屬。

光州17歲少女命案｜搜查前向兇徒父親通風報信毀證據 檢方在調查中發現警署偵查隊的離譜包庇，調查期間向張潤基的警官父親通風報信達數十次，包括私下將張潤基租住單位的詳細地址和門鎖密碼，直接交給其父親，以及申請搜查令、扣押令和拘捕令等過程。讓張父能搶先一步湮滅證據。韓媒YTN報道稱，警方調查團隊還被指出，在送檢時遺漏了車輛血跡和成人用品相關DNA鑑定結果等調查報告。直至案件移送檢方，檢察官補充調查時，才因警方漏洞百出的報告揭發這宗警界大醜聞。

面對社會譴責，光州警察廳周一宣布，緊急由搜查科長領軍，成立高達22人規模的「肅貪與搜查專任小組」。官方強調，除了周一被捕的刑警隊長外，當時參與辦案的所有警員、以及通風報信的相關涉案人士，都將面臨全盤徹查與法律制裁，務必給被害女學生與南韓社會一個交代。