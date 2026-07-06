教師偷拍女學生群組案響警號 日本多地禁教師帶私人手機進校園

日本近年接連發生教師用手機偷拍學生事件，不少地方政府開始加強管理，禁止教師攜帶私人手機進入校園。惟有急救團體擔心，如果教師隨身沒有通訊裝置，學生一旦有突發狀況，恐會影響第一時間救援。 《每日新聞》報道，這些新規定源自去年起曝光的教師群組分享女學生偷拍案。居於名古屋市、東京都、神奈川縣、北海道及岡山縣等地的7名教師及前教師，涉嫌偷拍女學生更衣畫面，在社交聊天室分享偷拍影像，甚至利用生成式AI製作女童色情深偽(Deepfake)圖片，以及留言分享偷拍心得等。經審訊後，6人被判罪成。

文部科學省去年7月發出通知，要求各地教育委員會加強防範措施，包括加強教師培訓以及進行定期校內檢查。其中，名古屋市率先禁止教師攜帶私人手機進入教室，並禁止使用私人手機拍攝學生。札幌市、北海道及橫濱市等地效法。 過往，橫濱市不准教師使用私人設備處理公務，新規定進一步強化，禁止教師把私人手機帶入校園。 有教師反映，以前習慣用手機拍攝學校活動照片、製作班級通訊等，但現在工作變得不方便。教育單位強調，這是為了保護學生安全，多數教師都能理解並配合。

日本急救組織「AED財團」近日提出不同意見，指出若學生突然心跳停止，教師需要立即報案，並依照消防指揮中心的指示使用AED進行急救。如果全面禁止教師攜帶通訊設備，可能錯失學生的黃金救援時間，因此呼籲學校最少要給學生提供可隨時聯絡外界的通信工具。 為了兼顧學生安全及緊急應變，名古屋市和橫濱市在教室與教師辦公室之間設有對講機，教師於校外教學則由學校提供公務手機。此外，若公務手機不足，教師可以例外使用私人手機，但必須在手機鏡頭貼上遮蔽貼紙。北海道則保留彈性，由校長視乎情況批准。

札幌市大量使用無線電對講機作為校內聯絡工具，不論是通知校長有訪客到校，或是家長送來子女忘記帶的物品，都能透過對講機完成。校方表示，智能手機普及前，學校就靠這些方式維持運作，因此相信教師即使被限制私人手機，也不會影響校園正常運作。