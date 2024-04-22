104歲女友離世 48歲律師心碎 曾被問房事 被質疑另有企圖

一名來自愛沙尼亞、現年48歲的男律師，於11年前在澳洲戀上年紀大他56載的女友，而成為新聞人物。女友日前於療養院離世，終年104歲，律師曾強調二人是真心相愛，但不斷有人質疑他另有所圖。 104歲的里特(Elfriede Riit)於11年前與男律師索森(Mart Soeson)譜出忘年戀愛曲，當時二人分別為92及37歲。 據報索森早於1996年去澳洲修讀英文時，認識同樣是來自愛沙尼亞的里特，里特曾邀他到她家中留宿。索林曾表示，二人並非一見鍾情，他當年在里特家中也「甚麼事也沒發生」。索森返回愛沙尼亞後，曾多次再來澳洲，慢慢與里特培養出感情。

他曾說︰「2007年我從澳洲返國後，人生缺少了一些東西的感覺，揮之不去，而那正是里特。」至2013年，二人確定彼此的戀人關係，而在2018年9月，索森決定放棄在愛沙尼亞的律師事業，在澳洲跟里特同居。二人一直住在里特位於Bankstown的家中，直至2022年9月，她跟從醫囑入住療養院，之後索森仍會定期探她，並帶來她愛吃的朱古力和莓果等。

忘年戀｜被質疑為申請永居權 二人年齡差距之大，令索森多年來一直飽受外界質疑，懷疑他「戀上」里特，其實想藉著事實婚姻，來獲取澳洲永久居留權。索森曾於2018年申請永久居留權被拒，而訴諸法庭。當時他在庭上表示，「是的，我知我們有年齡差距，我知這對不少人來說是個問題」。他承認2013年入境澳洲時，曾跟入境人員說是來「探望祖母」，但解釋「可能是因為我覺得會受歧視……我怕他們會歧視我。我們已有過類似經歷」，他強調「我並沒有視她為祖母，從來也沒叫過她『祖母』，我們並非祖母跟孫兒的關係」。

索森又表示，「她說過很多次想人有陪伴」，「她是寡婦，她寂寞和無助」，並稱「我們沒有很多共同的朋友，她的大多數朋友都去世了，由於她的性格，她是個隱士」。 忘年戀｜被問房事「我們沒有去想」 被問及二人有否性關係時，索森說︰「我們沒有談過這種事，我們沒有去想」，「我們有親密接觸，例如拖手、擁抱及親吻」，「我們的關係是心靈及智慧上的，我們有著強烈的情感連結。」他也承認跟里特「分房瞓」，原因是她鼻鼾聲太大，又常在半夜驚醒尖叫。