日本小熊貓「風太」23歲生日 創全球圈養小熊貓最高齡紀錄 500粉絲慶生(有片)

日本千葉市動物公園的明星小熊貓「風太」周一(5日)渡過23歲生日，創下全球最高齡圈養小熊貓紀錄，相當於人類約100歲。園方為風太」舉辦生日會，並送上特製生日蛋糕，現場聚集約500名粉絲給牠賀壽。 日本放送協會(NHK)、千葉日報等報道，小熊貓風太於2003年出生於靜岡市立日本平動物園，約20年前，因為像人類一樣以雙腳站立的模樣可愛，一度掀起「風太」熱潮。風太是「多仔公」，至今約有80個子孫。 園方翻查紀錄後確認，風太目前是全球在世的小熊貓中最高齡的一隻，考慮到牠的身體狀況，生日會採取視像連線飼育室的方式舉行。

想參加生日會的民眾在開園前就排長龍，號碼牌很快就派完，足見風太人氣依舊。生日會開始後，園方透過照片介紹風太的成長歷程，粉絲不停大讚「好可愛」。 園方送給風太一個用紅蘿蔔和蕃薯做成的特製冰蛋糕，並將現場畫面同步播給粉絲。風太一看到蛋糕便立刻跳上去大口大口地吃，把最愛的蒸蕃薯吃完後，牠就躺在自己最喜歡的床上休息。

園方原本不打算讓風太公開亮相，但因牠的身體狀況良好，在生日會結束後，牠在展示區現身，與粉絲見面。風太從展示區的一端緩慢地走到另一端，讓粉絲驚喜不已。 圈養小熊貓平均壽命介乎15至18歲，23歲高齡的風太仍食欲不減。飼養員伊藤泰志表示：「考慮到牠的年齡，之前曾試著把食物做成糊狀，但牠不領情，還是喜歡大口啃咬蕃薯和竹筍。」 報道指，雖然風太在2020年左右不再展現站立姿勢，至今仍有許多遊客專程來探望牠。最近風太雖然常待在小屋裡睡覺，但早上還是會精神抖擻地在展示區散步。有時牠似乎覺得冰涼的水泥地很舒服，還會趴在展示區的水泥地上。

一位女性粉絲說：「生日會一結束，牠馬上就走出來和大家見面，真不愧是巨星！希望牠今後都能這樣健康長壽。」