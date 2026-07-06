日本小貓熊「風太」23歲生日 創全球圈養小貓熊最高齡紀錄 500粉絲慶生(有片)

日本千葉市動物公園的明星小貓熊「風太」周一(5日)渡過23歲生日，創下全球最高齡圈養小貓熊紀錄，相當於人類約100歲。(互聯網)

日本千葉市動物公園的明星小貓熊「風太」周一(5日)渡過23歲生日，創下全球最高齡圈養小貓熊紀錄，相當於人類約100歲。園方為風太」舉辦生日會，並送上特製生日蛋糕，現場聚集約500名粉絲給牠賀壽。

日本放送協會(NHK)、千葉日報等報道，小貓熊風太於2003年出生於靜岡市立日本平動物園，約20年前，因為像人類一樣以雙腳站立的模樣可愛，一度掀起「風太」熱潮。風太是「多仔公」，至今約有80個子孫。

園方翻查紀錄後確認，風太目前是全球在世的小貓熊中最高齡的一隻，考慮到牠的身體狀況，生日會採取視像連線飼育室的方式舉行。