日本岩手縣近海4.5級地震　專家呼籲居民遊客提高警覺

日本東北地區近來地殼活動頻繁，昨日（7月6日）晚上8時29分，岩手縣近海發生4.5級地震。根據日本氣象廳的最新觀測資料顯示，地震的震央位於北緯40.4度、東經142.0度的岩手縣近海海域，震源深度約為50公里，屬於淺層地震。經過評估後，日本氣象廳已明確表示這起地震不會引發海嘯。

青森縣岩手縣首當其衝

在今次地震中，日本東北部多個縣市皆感受到明顯搖晃。其中，青森縣的八戶市、南部町、階上町，以及岩手縣的輕米町首當其衝，測得本次地震的最大震度3。除了震央周邊的青森與岩手兩縣有多處觀測點錄得震度2至3的搖晃外，震波也向外擴散，導致鄰近的秋田縣大館市、北秋田市，甚至隔海相望的北海道函館市也都有感，分別測得震度1的輕微搖晃。