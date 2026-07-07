特朗普介入後可踢世盃16強 美國巴洛根紅牌獲緩刑惹爭議

今屆世界盃16強賽事正進行之際，東道主之一的美國爆出介入球員領紅牌自動停賽一場的規則。美國球星前鋒科拿連巴洛根(Folarin Balogun)上周三對戰波斯尼亞時，因踩中對手的足踝，被直接紅牌驅逐，並須在當地時間周一於美國與比利時16強賽事停賽。但國際足協(FIFA)周日突然宣布對巴洛根作出緩刑的決定，未有給予原因，即巴洛根可出場。報道指，特朗普曾致電國際足協會長恩芬天奴，要求覆核巴洛根紅牌停賽決定。

於今屆賽事入了3球的巴洛根在VAR覆核後，球證出示紅牌驅逐離場，而美國教練普捷天奴認為不屬紅牌犯規。美聯社稱，這似乎是自1962年以來，在世界盃舉行期間首次發生球員領紅牌毋須停賽一場。報道引述消息人士稱，特朗普在美國與波斯尼亞對賽後致電恩芬天奴，要求FIFA覆核巴洛根的紅牌停賽。根據FIFA的規則，紅牌不可以上訴，但在特朗普介入下卻「破例」。FIFA公布有關決定時僅表示「在緩刑期內，再次犯下性質和嚴重程度相似的違規行為，暫停處罰將被撤銷，並立即執行，且不影響對新違規行為施加的任何額外處罰。」而FIFA有關決定是依據《國際足協紀律章程》的第27條，FIFA紀律委員會可以暫緩執行先前作出的紀律處分。特朗普之後在社交平台發文稱，感謝國際足協作出正確決定，並取消這不公義的裁決。

16強對手比利時：愚人節 歐洲足協斥破壞比賽公信 美國16強對手比利時立即表示不滿，教練魯迪加西亞稱，「我不知道在FIFA世界盃的7月5日(周日)變成4月1日，也就是愚人節。我們不是在捍衛國家隊或足球協會，我們是在捍衛足球。」英格蘭教練杜曹則說，不認為巴洛根的犯規應罰紅牌，但暫緩執行才是問題，由誰人決定，理據又是甚麼，「我覺得有點怪」。歐洲足協表示難以置信，指這是史無前例​​、令人費解且毫無道理的決定，越過了紅線；並稱當規則的肯定性不再由其守護者保證時，比賽的公正受到威脅，比賽的公信力也受到損害。歐洲足協又指，這樣的決定也為正在舉行的比賽開創了一個先例，之後發生類似情況都須獲同等對待，這對世界盃造成損害。其他評論則認為體育決定屬於體育機構，非政治人物。