伊朗局勢｜美國稱伊恢復攻擊商船　停火協議恐失效

根據美國官員透露，伊朗已恢復對行經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）商業船舶的攻擊，在停火協議維持約一周後，再度升高中東緊張局勢，也讓美伊之間的外交協商面臨新的挑戰。

兩名美國官員表示，伊朗於當地時間7日晚間向商船發射至少兩枚飛彈（導彈）。其中一艘位於阿曼（Oman）外海附近的油輪遭不明飛行物擊中後起火，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）證實接獲相關通報，目前正調查事件原因，暫未傳出船員傷亡。

油輪遭不明飛行物擊中

事件發生於美伊的停火安排到期後不久。雙方原先希望藉由停火，推動針對霍爾木茲海峽航行安全及核問題的進一步談判，但日前在卡塔爾首都多哈（Doha）舉行的間接協商並未取得突破，使局勢再度惡化。