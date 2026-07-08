伊朗局勢｜美國稱伊恢復攻擊商船　停火協議恐失效

根據美國官員透露，伊朗已恢復對行經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）商業船舶的攻擊，在停火協議維持約一周後，再度升高中東緊張局勢，也讓美伊之間的外交協商面臨新的挑戰。
兩名美國官員表示，伊朗於當地時間7日晚間向商船發射至少兩枚飛彈（導彈）。其中一艘位於阿曼（Oman）外海附近的油輪遭不明飛行物擊中後起火，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）證實接獲相關通報，目前正調查事件原因，暫未傳出船員傷亡。
油輪遭不明飛行物擊中
事件發生於美伊的停火安排到期後不久。雙方原先希望藉由停火，推動針對霍爾木茲海峽航行安全及核問題的進一步談判，但日前在卡塔爾首都多哈（Doha）舉行的間接協商並未取得突破，使局勢再度惡化。
美方官員指出，伊朗此次恢復攻擊，恐使不到三周前簽署的諒解備忘錄（Memorandum of Understanding）面臨失效風險。該備忘錄原本旨在降低雙方軍事衝突，並維持霍爾木茲海峽這條全球重要能源運輸航道的正常運作。
未宣布會否軍事回應
霍爾木茲海峽是全球最重要的石油與液化天然氣運輸通道之一，大量中東原油需經由此航道出口。一旦航運安全惡化，不僅將推升國際油價，也可能衝擊全球能源供應鏈與航運市場。
截至目前，美國官方尚未宣布是否採取軍事回應，但美方正密切監控局勢發展，外界也關注美伊是否仍有機會重返談判桌，避免衝突進一步擴大。
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