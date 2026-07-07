日本熊患嚴重 仙台秋田等地學校可請「怕熊假」

日本部分地區近年常有熊隻出沒事，部分熊隻襲擊居民造成傷亡，令居民擔心安全，尤其是學生上學下課安全，引發家長憂慮。對此，部分地方政府酌情處理，容許學生因為擔心熊出沒而請假時，不列為缺席，並透過補課等方式協助學生追上學業進度。

共同社報道，仙台市5月時通知市立初中、小學、高中及幼稚園，若學生或家長因擔心熊出沒而沒回校，可由校長認定為「出席停止」，不計入缺席紀錄。這項措施除了適用於一般課程，也包括校外教學，學校會視需要安排補課，避免影響學習進度。