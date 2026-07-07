日本熊患嚴重 仙台秋田等地學校可請「怕熊假」

日本部分地區近年常有熊隻出沒事，部分熊隻襲擊居民造成傷亡，令居民擔心安全，尤其是學生上學下課安全，引發家長憂慮。對此，部分地方政府酌情處理，容許學生因為擔心熊出沒而請假時，不列為缺席，並透過補課等方式協助學生追上學業進度。
共同社報道，仙台市5月時通知市立初中、小學、高中及幼稚園，若學生或家長因擔心熊出沒而沒回校，可由校長認定為「出席停止」，不計入缺席紀錄。這項措施除了適用於一般課程，也包括校外教學，學校會視需要安排補課，避免影響學習進度。
熊出沒｜秋田市學校附近有熊出沒
秋田市也做法相同。6月，當地一所學校附近發現熊出沒後，市立土崎中學的校長依照規定，將約30名學生列為「出席停止」，不列為缺席。在新潟縣三條市，市政府規定，只要新潟縣發布「熊出沒特別警報」，學生即可適用「出席停止」，不列為缺席。
熊出沒｜櫪木縣宇都宮市學校停課3天
熊患嚴重地區採取更嚴格的防範措施。6月，櫪木縣宇都宮市市中心有野熊四處遊蕩，市政府宣布全市94所公立初中、小學停課3天，以保障學生安全。
但由於各地熊患情況不同，不少熊隻出沒頻繁地區的地方政府坦言，對於應如何制定規範仍感到困惑，希望能有更明確的參考依據。
熊出沒｜熊出沒時應否放假 沒有全國統一指引
對此，文部科學省表示，目前沒有制定全國統一指引的計劃，而是尊重各地方政府依據實際情況，自行決定並實施相關措施，以兼顧學生安全及學習進度。