日本磁浮列車中央新幹線 靜岡縣路段工程停滯9年後終獲批

日本靜岡縣前知事因為顧及保護自然環境，不批准磁浮列車中央新幹線的靜岡縣路段工程，但現任靜岡縣知事周二(7日)表示將批准工程，意味這中央新幹線路段的建設停滯9年後，出現重大轉折。
中央新幹線仍未完工，最快時速約500公里。開通之後，東京都的品川站至名古屋站行駛時間最短40分鐘，品川站至大阪站行駛時間最短1小時多。
共同社報道，靜岡縣內路段的工程可能在今年開始，可能要耗費10年以上才能竣工，這也代表品川站到名古屋站通車要到2036年之後。
磁浮列車｜憂慮中央新幹線工程影響靜岡縣大井川生態
靜岡縣路段長度約8.9公里，將橫越大井川流經的靜岡市葵區北部。
日本放送協會(NHK)、共同社報道，靜岡縣前知事川勝平太2017年表示，因為憂慮工程會減少大井川的流量等因素會影響自然環境，因此反對中央新幹線的靜岡路段工程，該路段工程因而停擺，進而造成JR東海公司放棄中央新幹線在2027年通車的目標。
磁浮列車｜簽訂《自然環境保育協議》
時至今日，靜岡縣現任知事鈴木康友周二在縣議會上表示，將同意JR東海公司的中央新幹線靜岡路段動工，但前提是JR東海公司要向居民詳細說明，以及與縣政府簽訂「自然環境保全協議」。
鈴木康友表示，「這是我的判斷，將根據靜岡縣自然環境保育條例，與JR東海公司締結中央新幹線工程相關的自然環境保育協議」，本月18日將與JR東海公司簽訂《自然環境保育協議》，言下之意就是同意靜岡縣路段工程動工。
JR東海公司早前應靜岡縣府要求，提出因應水資源相關課題的方式後，今年3月獲得靜岡縣政府的專門會議同意工程進行。開工的手續目前只剩縣政府與JR東海公司須簽訂《自然環境保育協議》。