日本磁浮列車中央新幹線 靜岡縣路段工程停滯9年後終獲批

日本靜岡縣前知事因為顧及保護自然環境，不批准磁浮列車中央新幹線的靜岡縣路段工程，但現任靜岡縣知事周二(7日)表示將批准工程，意味這中央新幹線路段的建設停滯9年後，出現重大轉折。

中央新幹線仍未完工，最快時速約500公里。開通之後，東京都的品川站至名古屋站行駛時間最短40分鐘，品川站至大阪站行駛時間最短1小時多。

共同社報道，靜岡縣內路段的工程可能在今年開始，可能要耗費10年以上才能竣工，這也代表品川站到名古屋站通車要到2036年之後。