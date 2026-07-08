俄烏戰爭｜俄轟基輔22死逾80傷　烏冀增美製愛國者導彈

俄羅斯6日凌晨對烏克蘭發動新一波大規模空襲，以飛彈（導彈）與無人機密集攻擊首都基輔（Kyiv）及周邊地區，造成至少22人死亡、80多人受傷，其中基輔市就有15人喪生，成為今年以來首都遭受最嚴重的攻擊之一。
烏克蘭空軍表示，俄軍此次共發射68枚飛彈及351架無人機，主要鎖定基輔。雖然防空部隊成功攔截多數巡弋飛彈與攻擊型無人機，但由於攔截彈藥短缺，所有29枚彈道飛彈均擊中目標，造成多棟住宅大樓倒塌、汽車起火及多處基礎設施受損，救難人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。
北約峰會爭取更多軍援
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍近來明顯加強使用彈道飛彈攻擊，而烏克蘭迫切需要更多美製「愛國者」（Patriot）防空系統攔截導彈。他呼籲美國及歐洲盟友盡快補充防空武器，以保護平民安全，並預計在北約（NATO）峰會期間再次爭取更多軍事援助。
烏克蘭空軍發言人指出，目前全球愛國者攔截飛彈供應不足，俄軍正利用這項弱點，加大彈道飛彈攻勢。他強調，唯有增加攔截飛彈供應，才能有效抵禦俄羅斯持續升高的空襲。
俄：鎖定能源基礎建設
俄羅斯國防部則表示，此次攻擊主要鎖定烏克蘭軍事設施及能源基礎建設，並稱此舉是回應烏軍近期持續利用長程無人機攻擊俄羅斯境內煉油廠、軍事設施及補給線。不過，烏方指出，多處住宅區遭直接擊中，再次凸顯平民成為戰火受害者。
分析指出，近期烏軍利用長程無人機頻繁打擊俄國後方軍事與能源設施，對俄軍後勤造成壓力，俄方則以更大規模的飛彈與無人機攻擊作為報復，使戰事持續升高，也讓即將舉行的北約峰會增添更多安全與軍援討論焦點。
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