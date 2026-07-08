俄烏戰爭｜俄轟基輔22死逾80傷　烏冀增美製愛國者導彈

俄羅斯6日凌晨對烏克蘭發動新一波大規模空襲，以飛彈（導彈）與無人機密集攻擊首都基輔（Kyiv）及周邊地區，造成至少22人死亡、80多人受傷，其中基輔市就有15人喪生，成為今年以來首都遭受最嚴重的攻擊之一。

烏克蘭空軍表示，俄軍此次共發射68枚飛彈及351架無人機，主要鎖定基輔。雖然防空部隊成功攔截多數巡弋飛彈與攻擊型無人機，但由於攔截彈藥短缺，所有29枚彈道飛彈均擊中目標，造成多棟住宅大樓倒塌、汽車起火及多處基礎設施受損，救難人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。