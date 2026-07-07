日本茨城縣42歲女遭同居友人用針線縫嘴 趁機逃走向店員遞紙：救救我(有片)

日本茨城縣發生駭人凌虐案，一名42歲女子被49歲同居女友人用針線縫合上下嘴唇多處，導致無法進食或說話，趁機逃走後向店員遞字條求救，據報她不是第一次遭到這樣虐待。 凌虐案｜女受害人忍痛一天才有機會逃走 《讀賣新聞》、日本放送協會(NHK)、TBS News等報道，事發於6月29日下午1時半左右，居於茨城縣古河市諸川的42歲女子在家遭同居女友人櫻井政惠凌虐，被對方用針線縫合上下嘴唇，忍痛整整一天，直到翌日下午才趁著櫻井政惠外出時逃走。

報道指，女事主跌跌撞撞跑進附近一間商店，因無法開口說話，只能將求救字條遞給店員，上面寫著「請救救我」。店員見女子大受驚嚇，立即代為報警。

凌虐案｜女事主為甚麼無法立即逃離？ 警方表示，女事主從去年4月起與櫻井政惠同居，她對警方說，「因為害怕對方，所以無法立即逃離」。警方表示，女事主接受治療後情況穩定，沒有生命危險。 古河市警方周一(6日)宣布依傷害罪嫌拘捕櫻井政惠，經初步調查後發現另有一人跟櫻井同居，懷疑案中不止一人受害，正釐清犯罪動機及案發經過等。TBS報道，櫻井政惠報稱從事兼職工作，案發前一個月，鄰居曾目擊女事主疑似受虐。 凌虐案｜鄰居曾目擊女事主受虐

鄰居憶述，「當日從半夜起，這名女子便蜷縮在那裡，身處漆黑中。翌日早上我出門上班時，她仍然在那裡；即使是傾盆大雨，她也一直坐在那裡。我覺得有些不對勁，但又感覺很難靠近她。曾猶豫是否要報警，最終沒有這樣做」。 另有鄰居得知案情後表示震驚，「(櫻井政惠)平日跟鄰居沒有往來，所以一直覺得她可能不擅交際，(發生這樣的案件)真的很驚訝」。