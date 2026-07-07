輸兒子血漿抗衰老 逆齡富豪揭患不治之症：胃正在吃掉自己

曾拍攝Netflix紀錄片追求長生不老的前科技公司老闆、富豪Bryan Johnson日前在社交網自揭患了目前無方法可治愈的自體免疫性胃炎(autoimmune gastritis, AIG)，代表其胃部正在「吃掉自己」。48歲的Johnson為了逆齡據報年花超過200萬美元(約1,560萬港元)，甚至曾輸入17歲兒子的血漿，以延緩衰老，希望能夠有更多時間陪伴兒子。

增加患胃癌風險

Johnson認為他患AIG，可能與長期壓力和年輕時不健康生活習慣有關。他指，在某一刻，其身體「開始出現自體免疫過程，影響了甲狀腺，然後是胃黏膜」。報道指，自體免疫性胃炎是指人體免疫系統誤將健康的胃黏膜細胞視為攻擊目標，導致胃部持續發炎。患者可能因缺乏維生素B12而出現貧血，長期下來也會增加患胃癌風險。