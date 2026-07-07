南韓大學生解胸圍CPR救昏迷少女一命 反遭家長告性騷擾兼索償800萬韓圜

好心無好報？！南韓一名大學男生與友人在河川山谷遊玩時，遇到一名女中學生昏迷倒地，男生挺身救人，徵得家長同意後，解開少女的胸圍做心肺復甦(CPR)，最終救回少女一命。未料，該名大學生事後卻差點被控告性騷擾…… News 1等韓媒報道，男大學生在社交網發文控訴，「對昏倒地上的年輕女子進行CPR後，險些變成罪犯」。他說，自己就讀緊急救護學系，持有一級急救救護員執照。事發時，女中學生已無脈搏、呼吸，他取得對方的母親同意後，立即報警並替少女進行CPR急救。約10至15分鐘後，由到場的專業救護員接手。

男大生表示，「消防員讚他急救做得很好，女學生恢復呼吸、脈搏正常後被送院治療」。但幾小時後，少女的父親突然現身，對他說，「因為在CPR過程中解開(女兒的)胸圍以及觸碰胸部等，要控告(你)性騷擾」。不僅如此，父親還說，因為少女肋骨骨折，要求驗傷，並提出要500萬至800萬韓圜(約2.58萬至4.14萬港元)和解金。

男大生表示，因少女父親的指控，他已收到警方傳召，「我夢想成為消防員，但現在很害怕會受到處罰，也擔心會因這種冤枉的事留下犯罪紀錄」。 男大生這則申冤貼文隨即引發熱議，網民紛紛留言批評少女的家人恩將仇報，有人說「如果救人還要遇上這種事，以後誰還敢出手救人」、「這樣的世界，令人連就快死的人都要視而不見」。有網民怒言，「CPR本來就可能造成肋骨骨折，因此而要求賠償太過分了」。 隨著事件在網上發酵，男大生之後更新，指案件已以「無嫌疑」結案，少女父親則因涉嫌妨害公務，接受警方調查。

男大生說就讀緊急救護學系，並持有一級急救救護員執照。但有南韓現職消防員指出，在該學系畢業前，「通常無法參加一級急救救護員國家考試」，因此質疑男大生敘述的真確性。