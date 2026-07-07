特朗普：習近平料9月底訪美 白宮趕建宴會廳及直升機停機坪

特朗普周一在白宮一場活動上談及宴會廳工程時，提到習近平訪美的預計日期。他表示，相信習近平將於9月24日前後到訪白宮，而美方需要一個大型宴會廳，以容納數以千計希望與習近平見面的人士，形容「所有人都想見他」。

今年5月訪華期間，特朗普曾邀請習近平及夫人彭麗媛於9月回訪美國，並表示美方將會盛情接待。中方當時表示，雙方會就互訪安排保持溝通。特朗普今次所提及的9月下旬日期，亦接近聯合國大會在紐約召開的時間。按照安排，特朗普將於9月22日在聯合國大會發表演說。