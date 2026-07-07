特朗普：習近平料9月底訪美 白宮趕建宴會廳及直升機停機坪

特朗普周一在白宮一場活動上談及宴會廳工程時，提到習近平訪美的預計日期。他表示，相信習近平將於9月24日前後到訪白宮，而美方需要一個大型宴會廳，以容納數以千計希望與習近平見面的人士，形容「所有人都想見他」。
今年5月訪華期間，特朗普曾邀請習近平及夫人彭麗媛於9月回訪美國，並表示美方將會盛情接待。中方當時表示，雙方會就互訪安排保持溝通。特朗普今次所提及的9月下旬日期，亦接近聯合國大會在紐約召開的時間。按照安排，特朗普將於9月22日在聯合國大會發表演說。
特朗普表示，中國北京人民大會堂設有規模龐大的宴會廳，但美國一直缺乏同類設施，因此白宮正興建一座規模前所未有的新宴會廳。他稱，設施將配備防彈玻璃，甚至可抵禦無人機及導彈攻擊，又強調建築不僅供現屆政府使用，未來總統亦可利用該場地舉行就職典禮等大型活動。
除了宴會廳外，特朗普亦證實白宮南草坪正在興建新的直升機停機坪。他形容工程將打造一個「漂亮的停機坪」，並會在花崗岩上刻有白宮徽章。特朗普稱，興建新停機坪是由於西科斯基公司製造的新型總統直升機產生強勁氣流所致，並戲言對方將為相關工程支付費用。
白宮要求加快工程進度
《華盛頓郵報》報道，為配合即將到來的國是訪問，白宮已要求承包商加快施工進度，希望較原定時間提早一個多月完工。報道指出，有關安排似乎與習近平預期於9月訪美有關，而加速工程預計將增加逾87萬美元開支。外界亦開注習近平會否出席聯合國大會，他就任國家主席以來，只曾在2020年出席過一次，在聯合國成立75周年紀念峰會發表講話。