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國際
出版：2026-Jul-08 12:45
更新：2026-Jul-08 12:45

特朗普再提應由美國掌控格陵蘭　丹麥稱「絕不出售」

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特朗普會晤埃爾多安時稱，格陵蘭應由美國掌控。（圖／路透）

特朗普會晤埃爾多安時稱，格陵蘭應由美國掌控。（圖／路透）

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美國總統特朗普（Donald Trump）7日在土耳其舉行的北約（NATO）峰會期間，再度主張格陵蘭（Greenland）應由美國而非丹麥控制，理由是這座北極島嶼具有重要戰略地位。相關言論再次引發美國與丹麥之間的外交緊張。

特朗普是在與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會晤時對媒體表示，格陵蘭「應該由美國控制，而不是丹麥」。他聲稱，丹麥對格陵蘭的投入不足，美國則基於國家安全考量，有必要掌握這塊位於北極圈的重要戰略據點。特朗普還指出，北極地區近年出現中國及俄羅斯船隻活動增加，美國必須確保自身安全利益。

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「應該由美國控制」

特朗普自第一任期以來便多次提出希望取得格陵蘭控制權，相關主張屢遭丹麥及格陵蘭自治政府拒絕，也曾引發美歐盟友摩擦。此次他在北約峰會再次重提此議題，讓原本聚焦歐洲安全及國防合作的峰會增添外交爭議。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）隨後重申，格陵蘭屬於丹麥王國的一部分，「格陵蘭不會出售」，相關主權問題沒有討論空間。她表示，峰會期間並未安排討論北極領土議題，丹麥政府將持續維護國家主權。

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由格陵蘭人民自行決定

格陵蘭方面也迅速回應。格陵蘭外交部長艾格德（Mute Egede）透過社交媒體表示，格陵蘭的未來應由格陵蘭人民自行決定，不會由其他國家代為決定，同時強調將持續與盟友合作，共同維護北極地區的和平與穩定。

特朗普並表示，丹麥拒絕讓美國取得格陵蘭控制權，已對美國與北約盟友關係造成影響。不過，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）表示，美方目前仍持續與丹麥及格陵蘭方面保持定期外交接觸，相關對話仍在進行，希望透過協商處理雙方分歧。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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