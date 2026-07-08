特朗普再提應由美國掌控格陵蘭　丹麥稱「絕不出售」

特朗普是在與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會晤時對媒體表示，格陵蘭「應該由美國控制，而不是丹麥」。他聲稱，丹麥對格陵蘭的投入不足，美國則基於國家安全考量，有必要掌握這塊位於北極圈的重要戰略據點。特朗普還指出，北極地區近年出現中國及俄羅斯船隻活動增加，美國必須確保自身安全利益。

美國總統特朗普（Donald Trump）7日在土耳其舉行的北約（NATO）峰會期間，再度主張格陵蘭（Greenland）應由美國而非丹麥控制，理由是這座北極島嶼具有重要戰略地位。相關言論再次引發美國與丹麥之間的外交緊張。

「應該由美國控制」

特朗普自第一任期以來便多次提出希望取得格陵蘭控制權，相關主張屢遭丹麥及格陵蘭自治政府拒絕，也曾引發美歐盟友摩擦。此次他在北約峰會再次重提此議題，讓原本聚焦歐洲安全及國防合作的峰會增添外交爭議。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）隨後重申，格陵蘭屬於丹麥王國的一部分，「格陵蘭不會出售」，相關主權問題沒有討論空間。她表示，峰會期間並未安排討論北極領土議題，丹麥政府將持續維護國家主權。