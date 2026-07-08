伊朗局勢｜特朗普又批梅洛尼無幫手　意：不再回應挑釁

特朗普近日一方面形容梅洛尼是「很好的人」，另一方面卻批評她未在美國與伊朗衝突期間支持華府立場，指責意大利未協助美方重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），更將部分責任歸咎於梅洛尼，引發意大利政壇不滿。

兩人的嫌隙近幾個月持續升高。特朗普先前曾聲稱，梅洛尼在七大工業國集團（G7）峰會期間「懇求」與他合影，但遭梅洛尼公開否認；之後，梅洛尼又公開批評特朗普攻擊教宗良十四世（Pope Leo XIV）反戰立場的言論，雙方隔空交火，使原本密切的政治互動逐漸降溫。

不利於兩國關係

塔加尼接受意大利媒體訪問時表示，政府不打算再針對特朗普的發言逐一回應，因為這只會進一步激化爭端，不利於兩國關係。他強調，美國仍是意大利最重要的盟友之一，雙方在北約及安全合作等議題上仍有共同利益，意大利將以維持雙邊合作為優先。

報道指出，儘管美意領導人關係趨於緊張，梅洛尼預計仍將出席在土耳其舉行的北約峰會，並以外交禮節與特朗普互動，避免雙邊分歧影響北約團結及跨大西洋合作。

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