特朗普考慮F35戰機售予土耳其　以色列總理明言反對

特朗普日前在北約峰會期間表示，願意重新考慮讓土耳其重返F-35計劃，並暗示將解除部分因土耳其採購俄羅斯S-400防空飛彈系統而實施的制裁。這番談話被視為美國對土政策可能出現重大轉向。

根據美國《CNN》報道，內塔尼亞胡在與特朗普會談時表示，以色列對土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）近年持續升高反以色列立場深感憂慮，認為若土耳其重新取得第五代F-35戰機，將對區域安全帶來重大衝擊。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）近日訪問美國期間，向美國總統特朗普（Donald Trump）表達強烈反對美方恢復向土耳其出售F-35隱形戰機，警告此舉恐打破中東軍事平衡，削弱以色列長期享有的軍事優勢。

土耳其原本是F-35國際合作計劃的重要夥伴，但2019年因執意向俄羅斯採購S-400防空系統，美國認為可能危及F-35敏感技術安全，因此將土耳其排除在計劃之外，並停止交付已訂購的F-35戰機。

報道指出，內塔尼亞胡向特朗普強調，以色列與土耳其近年關係持續惡化，尤其埃爾多安多次嚴詞批評以色列在加沙的軍事行動，使雙方互信降至低點。以色列政府擔心，一旦土耳其獲得F-35，不僅可能改變區域軍力平衡，也將削弱美國長年維持以色列「質性軍事優勢」（Qualitative Military Edge, QME）的政策。

「質性軍事優勢」

美國法律要求政府在對中東國家出售先進武器時，必須確保以色列維持對周邊國家的技術與軍事優勢。因此，任何涉及F-35等高端武器的軍售案，都將受到美國國會與以色列密切關注。