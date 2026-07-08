紐約曼哈頓37層大廈鋼樑彎曲恐坍塌　周邊急封街撤離(有片)

美國紐約曼哈頓區一幢正進行工程的37層高大樓周二（7日）因部分結構坍塌，有倒塌風險，原本施工的人都安全撤離，周邊7幢大樓需要全面疏散

美國紐約曼哈頓區一幢正進行工程的37層高大樓周二（7日）因部分結構坍塌，有倒塌風險，原本施工的人都安全撤離，周邊7幢大樓需要全面疏散，附近街道亦封閉。開發商堅稱大樓沒有倒塌風險，但市政府官員表示仍需評估。

藥廠輝瑞前總部 改建豪華住宅

事件中的建築物曾是藥廠輝瑞的前總部大樓，位於曼哈頓東區的42街，位於中央車站與聯合國總部之間。大樓原正進行工程，改建為擁有1,500套公寓的豪華租賃住宅區，項目已獲有效的施工許可證。

鋼樑結構柱變形 波及21樓至26樓

紐約市消防局表示，周二早上現場突有磚塊掉落，21樓的建築工人看到鋼柱開始倒塌，當局出動無人機檢查，證實21樓的兩根箱形鋼樑結構柱因自身重量發生彎曲變形，21層到26層之間有多處裂縫和地板下陷。消防評估大廈沒全面倒塌風險，但可能會局部坍塌。