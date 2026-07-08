伊朗局勢｜美軍空襲伊朗逾80目標 報復霍爾木茲海峽3商船受襲

美軍中央司令部周三(8日)公布，美軍在最新一輪對伊朗空襲中攻擊80多個目標，回應伊朗襲擊在霍爾木茲海峽航行的3艘商船。美軍並警告伊朗，若再違反雙方早前簽署有關終戰協議的諒解備忘錄，美方將追究責任。

美聯社等報道，美軍在社交平台X發布聲明表示，「美軍部隊打擊了伊朗的防空系統、指揮及管制網絡、沿岸雷達站、反艦導彈能力，以及位於霍爾木茲海峽及周邊地區的60多艘伊斯蘭革命衛隊小型快艇。」

美軍周三凌晨發動新一輪空襲，距離霍爾木茲海峽3艘商船遭伊朗攻擊僅差數小時。這是美伊近期最新一輪交火，讓3個多星期前簽署的終戰協議諒解備忘錄受到考驗。