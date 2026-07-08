伊朗局勢｜報復空襲 伊朗對巴林科威特美軍設施發動導彈及無人機攻擊

官員表示，巴林及科威特響起防空警報。科威特軍方指，防空部隊正在應付「敵方」導彈及無人機攻擊。

路透社報道，伊斯蘭革命衛隊表示，已對美軍位於巴林薩爾曼港(Bandar Salman)、巴林第5海軍轄區(Bahrain's Fifth Naval District)，以及科威特阿里賽勒姆空軍基地(Ali Al Salem Air Base)等重要軍事設施，發動導彈及無人機聯合攻擊，並擊落一架試圖干擾這次行動的美軍MQ9無人機。

伊朗伊斯蘭革命衛隊周三(8日)表示，在美國針對霍爾木茲海峽油輪遇襲對伊朗發動空襲後，革命衛隊攻擊美國在巴林及科威特的軍事設施。報道指，美伊這輪報復性空襲，恐對脆弱的初步停火協議造成衝擊。

伊朗最高聯合軍事指揮機構、哈塔姆安比亞中央總部(Khatam al-Anbiya Central Headquarters)譴責美軍空襲是「公然侵略」，揚言會做出「毀滅性回應」，並警告伊朗不容許美國干預霍爾木茲海峽的管理。

美伊戰爭｜伊朗首席談判代表斥美國破壞停火協議

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫(Mohammad Baqer Qalibaf)指摘美國違反停火協議，理由是美國再發動攻擊、恢復對伊朗的石油出口制裁、違反伊朗在霍爾木茲海峽實施的「調整」措施，以及以色列對黎巴嫩發動攻擊。卡利巴夫在社交平台X發文指：「欺凌與勒索的時代已經結束。我們不會屈服。」

伊朗媒體報道，伊朗主要石油樞紐哈爾克島(Kharg Island)、格什姆島(Qeshm Island)及南部港口城市錫里克(Sirik)和阿巴斯(Bandar Abbas)傳出爆炸聲響。其中，哈爾克島南部數次爆炸。美軍中央司令部較早前的聲明沒有提到哈爾克島。據悉，伊朗90%原油從哈爾克島出口。