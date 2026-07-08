美國17州爆寄生蟲疫情　患者恐數星期「爆炸性腹瀉」

環孢子蟲感染是由微小寄生蟲「環孢子蟲」（Cyclospora cayetanensis）引起的腸胃道疾病，通常透過遭人類糞便污染的食物或飲水傳播，並非人與人直接傳染。過去美國曾多次因覆盆子、九層塔、生菜、香菜及綜合沙律等新鮮蔬果遭污染而爆發疫情。

美國近期爆發環孢子蟲感染（Cyclosporiasis）疫情，多州病例快速增加。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，截至目前已有至少17個州通報145宗確診病例，衛生單位正全力追查感染源，但尚未確認是否與特定農產品或單一供應商有關。

感染環孢子蟲後，症狀通常在接觸污染食物或飲水後數天至兩周內出現，最常見的是嚴重水瀉，部分患者甚至會出現俗稱「爆炸性腹瀉」的劇烈腹瀉，同時伴隨腹部絞痛、腹脹、噁心、食慾不振、疲倦、體重減輕及低燒等症狀。若未接受治療，病程可能持續數週甚至反覆發作。

美國《Axios》報道，這波疫情近期迅速擴大，其中密歇根州病例數增加最為明顯。該州7月初通報病例約170宗，短短數天內便暴增至超過570宗，遠高於往年全年平均約50宗，顯示疫情有持續擴散趨勢。

健康成年人可逐漸康復

醫生指出，多數健康成年人可逐漸康復，但幼童、高齡者及免疫力較弱族群，因腹瀉可能導致脫水，重症風險較高。治療通常使用抗生素，若及早接受治療，可有效縮短病程。

美國食品暨藥物管理局（FDA）與CDC正共同調查疫情來源，目前尚未鎖定特定食品或供應鏈。由於夏季向來是環孢子蟲感染高峰期，加上部分患者症狀輕微未就醫，實際感染人數可能高於官方統計。

衛生專家提醒，民眾食用生鮮蔬果前應以流動清水充分清洗，必要時可削皮或煮熟，以降低感染風險；若出現持續腹瀉超過數日、脫水或高燒等情況，應盡速就醫接受檢查與治療。