纜車驚變「碰碰車」 16人懸空受困1小時抓繩索逃生(有片)

俄羅斯一個旅遊景區多輛纜車因系統故障，在半空化身「碰碰車」連環相撞，導致16名乘客，包括4名兒童，被困高空逾1個小時，最終乘客在救援人員協助下，緊抓繩索降落至地面，過程驚險萬分。
影片顯示在事故發生時，纜車系統突然發生故障，導致兩輛纜車先停在半空，隨後另一輛纜車緩緩向前方並撞上兩輛纜車，先後有四輛纜車接連撞上，形成連環碰撞。期間纜車吊架在高空纜索上不斷相互摩擦碰撞，令乘客擔心纜車隨時墜落。
「人生中最可怕的時刻之一」
16名乘客被困纜車內超過1小時，最終由救援人員安全救出。現場畫面顯示，部分乘客需在救援人員協助下，緊抓繩索緩緩降落至地面。獲救乘客紛紛感謝救援人員，並坦言這次經歷是「人生中最可怕的時刻之一」。
該纜車線路全長約3.2公里，橫跨伏爾加河，連接俄羅斯下諾夫哥羅德市與博爾鎮。當局已就事故展開調查，以釐清事故原因。官員表示，當地遭遇強風豪雨侵襲，導致纜車站受影響，纜車系統也因此突然停止運作。這條纜車線路是當地著名旅遊景點，也是連接下諾夫哥羅德市與博爾鎮的重要公共交通工具，自2012年投入運營以來，最高運行高度約95米。
Rusya’nın Nizhny Novgorod şehrinde bir teleferik‘te yaşanan dehşet dolu olanlar bir cep telefon kamerası ile böyle görüntülendi. Yalnızca izlemek bile çok korkutucu teleferikle olanların neler hissettiğini hayal bile edemiyorum! pic.twitter.com/dM7DcyVuNg— Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) July 6, 2026
Sixteen people were stranded and had to be rescued from 4 gondolas of the 12,000-foot Nizhny Novgorod Aerial Cableway after strong winds forced the equipment to shut down on Sunday. The cable car links the two banks of the River Volga, the Russian Emergency Ministry said. pic.twitter.com/wf1Pv1Jro5— NTD News (@NTDNews) July 6, 2026