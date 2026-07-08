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國際
出版：2026-Jul-08 15:15
更新：2026-Jul-08 15:15

纜車驚變「碰碰車」 16人懸空受困1小時抓繩索逃生(有片)

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俄羅斯一個旅遊景區多輛纜車因系統故障連環相撞，導致16名乘客，包括4名兒童，被困高空逾1個小時，最終乘客在救援人員協助下，緊抓繩索降落至地面。(影片截圖)

俄羅斯一個旅遊景區多輛纜車因系統故障連環相撞，導致16名乘客，包括4名兒童，被困高空逾1個小時，最終乘客在救援人員協助下，緊抓繩索降落至地面。(影片截圖)

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俄羅斯一個旅遊景區多輛纜車因系統故障，在半空化身「碰碰車」連環相撞，導致16名乘客，包括4名兒童，被困高空逾1個小時，最終乘客在救援人員協助下，緊抓繩索降落至地面，過程驚險萬分。

俄羅斯一個旅遊景區多輛纜車因系統故障連環相撞，導致16名乘客，包括4名兒童，被困高空逾1個小時，最終乘客在救援人員協助下，緊抓繩索降落至地面。(影片截圖) 俄羅斯一個旅遊景區多輛纜車因系統故障連環相撞，導致16名乘客，包括4名兒童，被困高空逾1個小時，最終乘客在救援人員協助下，緊抓繩索降落至地面。(影片截圖) 俄羅斯一個旅遊景區多輛纜車因系統故障連環相撞，導致16名乘客，包括4名兒童，被困高空逾1個小時，最終乘客在救援人員協助下，緊抓繩索降落至地面。(影片截圖) 俄羅斯一個旅遊景區多輛纜車因系統故障連環相撞，導致16名乘客，包括4名兒童，被困高空逾1個小時，最終乘客在救援人員協助下，緊抓繩索降落至地面。(影片截圖)

影片顯示在事故發生時，纜車系統突然發生故障，導致兩輛纜車先停在半空，隨後另一輛纜車緩緩向前方並撞上兩輛纜車，先後有四輛纜車接連撞上，形成連環碰撞。期間纜車吊架在高空纜索上不斷相互摩擦碰撞，令乘客擔心纜車隨時墜落。

「人生中最可怕的時刻之一」

16名乘客被困纜車內超過1小時，最終由救援人員安全救出。現場畫面顯示，部分乘客需在救援人員協助下，緊抓繩索緩緩降落至地面。獲救乘客紛紛感謝救援人員，並坦言這次經歷是「人生中最可怕的時刻之一」。

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該纜車線路全長約3.2公里，橫跨伏爾加河，連接俄羅斯下諾夫哥羅德市與博爾鎮。當局已就事故展開調查，以釐清事故原因。官員表示，當地遭遇強風豪雨侵襲，導致纜車站受影響，纜車系統也因此突然停止運作。這條纜車線路是當地著名旅遊景點，也是連接下諾夫哥羅德市與博爾鎮的重要公共交通工具，自2012年投入運營以來，最高運行高度約95米。

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