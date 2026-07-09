巴基斯坦貨機疑失事 殘骸被發現5機組人員生死未卜

巴基斯坦一架貨運班機7月8日在飛往卡拉奇（Karachi）途中失聯，搜救人員經過約12小時搜索後，已在阿拉伯海尋獲飛機殘骸，但機上5名機組員至今仍下落不明，搜救行動持續進行。

根據巴基斯坦機場管理局（Pakistan Airports Authority）表示，失事飛機為K2 Airways營運的一架波音737貨機，殘骸在俾路支省奧爾馬拉港（Ormara）以南約53浬（約98公里）的海域被發現。巴基斯坦海軍與海上安全局已出動多艘艦艇及航空器持續搜索失聯人員。

阿聯酋飛往卡拉奇途中於雷達消失

這架貨機自阿聯酋沙迦（Sharjah）起飛，原定飛往卡拉奇。飛行途中，機組曾向航管通報導航系統出現問題，不久後便與地面失去聯繫。根據飛航追蹤資料，飛機在失聯前曾出現異常高度變化，先快速下降、短暫爬升後，又以接近垂直的速度急劇墜落，最終從雷達畫面消失。