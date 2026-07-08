伊朗局勢︱特朗普：美伊諒解備忘錄「已完結」　與騙子打交道浪費時間

伊朗和美國相隔一個多星期後再次互相攻擊，並指責對方違反停火，中東局勢再度升溫。美國總統特朗普星期三(8日)表示，美國與伊朗此前為結束衝突而簽署的諒解備忘錄「已經完結」，直言不想與德黑蘭接觸。

他星期三在土耳其首都安卡拉出席北約峰會回應諒解備忘錄時是否已經失效時，直言「我認為已經完了」，指責伊朗方面是無賴、敗類、兇殘暴力的人，領袖都是病態的人，認為與騙子打交道是浪費時間。

美軍中央司令部較早時發表聲明，指美軍已經完成對伊朗的新一輪打擊，命中80多個目標，回應伊朗近期襲擊霍爾木茲海峽航行的商船。財政部外國資產控制辦公室又發表公告，宣布撤銷對伊朗石油銷售等的授權。

伊朗傳媒報道，革命衛隊一名士兵遇襲喪生。伊朗強烈譴責美方公然及反覆違反諒解備忘錄，向美國在中東的設施還擊，表明美國在中東的所有軍事基地都將成為伊朗的合法打擊目標。設有美軍基地的巴林和科威特都響起警報和爆炸聲。