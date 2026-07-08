教宗人選惹議！摩洛哥主教遭5女子指控性騷擾 包括持久擁抱 挨身企圖強吻

曾被視為教宗人選之一的摩洛哥拉巴特總教區主教羅梅羅樞機(Cristobal Lopez Romero)，被5名女子指控他性騷擾。羅梅羅隨後宣布暫停執行職務，但否認有不當行為。 傳媒報道，一名聲稱遭羅梅羅猥褻的女子今年5月向教廷駐摩洛哥大使館提出書面控訴，指控羅梅羅對她做出「特別堅持且持久的擁抱」，並「試圖以可視為企圖親吻她的方式靠近她的身體」，當時自己「好不容易」才躲開。 摩洛哥拉巴特總教區一名教會消息人士表示，至少已收到5份內容類似的控訴文件，因而引發教區關注。

性騷擾｜教區消息爆料：有共謀與沉默文化 涉包庇 現年74歲、出生於西班牙的羅梅羅回覆傳媒查詢時承認，他「被指控對成年女性做出不當行為，這種情況促使教會展開初步調查」，但他堅稱「既無侵犯、暴力，也沒有性騷擾行為」。 然而，教區消息人士批評羅梅羅身邊存在「共謀與沉默文化」，包庇羅梅羅，並稱認識羅梅羅多年的「親密同僚」透露，他過去在南美洲擔任傳教士時，曾有類似行為。

性騷擾｜羅梅羅以風趣「街頭神父」形象見稱 羅梅羅過往以風趣的「街頭神父」形象見稱，長年留守貧窮社區服務，隨後在巴拉圭、玻利維亞和西班牙成為他所屬「慈幼會」的領袖。 教宗方濟各(Pope Francis)去年4月離世後，天主教權威媒體《十字架報》(Crux)曾報道，羅梅羅獲梵蒂岡觀察人士和多名樞機讚揚，將他列入教宗候選名單。 性騷擾｜羅梅羅：沒有當教宗的野心 羅梅羅當時稱「完全沒有擔任教宗的野心」，並在樞機秘密會議前4天退出選舉。 拉巴特總教區副主教埃爾費爾(Marc Helfer)表示，在羅梅羅周二發表令人震驚的聲明之前，本應先讓天主教會內部的調查機制完成調查程序，並堅稱「我們沒有包庇任何人」。