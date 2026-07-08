加拿大11歲男童暑假創業 收10加元幫鄰居洗全屋垃圾桶 逐戶推銷無懼閉門羹

小小年紀就有創業的雄心與毅力，抵讚！加拿大多倫多11歲男童阿什頓(Ashton)趁暑假創辦名為「你的垃圾桶清潔」(Your Bin Cleaning)的服務，主打收費10加元(約55.2港元)，幫鄰居清洗又髒又臭的垃圾桶。他把自己逐家逐戶推銷的影片放上IG，迅即吸粉無數，至今累計逾1,400萬次瀏覽。 專門發掘好人好事的網媒「Upworthy」報道，阿什頓的生意起步實屬偶然。母親透露，開始時，阿什頓只是在社區的倒垃圾日，幫幾個鄰居將垃圾桶推出去，等垃圾車收完後再幫手將垃圾桶推回車房。

年輕人創業｜阿什頓有甚麼創業策略？ 有了幾個「熟客」後，阿什頓決定擴大「生意版圖」，主動提議可以定期幫鄰居們清洗垃圾桶。接著，他更靈機一觸，想到親自去逐家逐戶按門鐘，詢問其他人是否需要清洗垃圾桶，清潔全屋垃圾桶只收10加元。 在母親協助以及社交媒體的推動下，阿什頓的生意急速起飛。母親建議他將每天推銷垃圾桶清潔服務的過程拍下並放上IG，沒料到迅即引發網民熱烈迴響。 年輕人創業｜不要介意被拒絕 阿什頓這些影片真實記錄了他創業的酸甜苦辣，片中他有時能找到新客戶，但也常吃閉門羹。但阿什頓展現出不像11歲的成熟，「不要把被拒絕放在心上，而且第一次被拒絕總是最難熬的」。

年輕人創業｜積極向上獲公司老闆欣賞 關於未來發展大計，阿什頓的創業野心不僅於暑假洗垃圾桶，他還計劃在冬天開辦草坪維護和鏟雪服務。防水及建築維修保養公司老闆安東尼奧(Antonio)欣賞阿什頓積極向上的人生態度，請纓做他的導師。 安東尼奧在宣傳片中大讚10加元的垃圾桶清潔費是「超抵優惠」，因為他個人願意花100加元(約550港元)請人做這件最討厭的事。又讚阿什頓很有生意頭腦，被拒絕時還會遞上傳單，說「也許你現在還不需要這服務，但如果有一天需要，請打電話給我」。為了支持這名小創業家，安東尼奧贊助他防毒面具、高壓清洗機、吹葉機等專業工具。

年輕人創業｜網民俾like 阿什頓的創業的併勁與專業態度，獲得不少網民讚賞。有人說，「就因為他這股拼勁，我願意付他50加元！」、「就算我的垃圾桶一塵不染，也會大聲說Yes，還要給一大筆小費」。