特朗普批西班牙是「無可救藥的壞人」 威脅斷絕兩國貿易

美總統特朗普近日透露與伊朗停火協議破局，他接著宣布立即停止與西班牙的貿易合作，甚至批評西班牙「糟糕」、「無可救藥」、「壞人」等等，且對北約貢獻不足、軍費也給不夠，他現在不想和西班牙有任何瓜葛。
直指西班牙為糟糕的盟友
綜合外電報導，特朗普7月8日前往土耳其安卡拉參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，他和北約秘書長呂特（Mark Rutte）出席記者會，特朗普直指西班牙甚麼承諾都不願意做，北約不該再和西班牙合作。他指出，西班牙在北約也是「糟糕的盟友」（terrible partner），既不投入，也不付費，他甚至不想再跟西班牙方面對話，「他們（西班牙）是無可救藥的壞人。其他國家也有這樣的情況，但西班牙特別嚴重（They’re hopeless, bad people. There are a couple of others, but in particular Spain）」。
同時特朗普向隨行的美國財長貝森特（Scott Bessent）說，「我不想跟他們（西班牙）做任何貿易，明白嗎」？貝森特則連忙稱是。隨後特朗普又說，毋須再跟西班牙談，「他們由美國賺了很多錢，我們會讓他們少賺很多」。
對此，北約秘書長呂特打圓場稱「西班牙已經取得一些進展」，他說，在北約軍費上，西班牙已將軍事開支提高到2％，但「仍有一些待解決的問題」。
此前，特朗普早已多次表達對西班牙的不滿，因為西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）拒絕讓美國在對伊朗戰爭中，使用該國領空或基地。
西班牙總理︰無意改變
對於特朗普這番言論，桑切斯的辦公室透過聲明回應，他們無意改變西美之間的「良好」關係，而且西班牙對美國存在貿易逆差，意即美國在兩國貿易之間獲利更多。
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