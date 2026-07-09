特朗普批西班牙是「無可救藥的壞人」 威脅斷絕兩國貿易

美總統特朗普近日透露與伊朗停火協議破局，他接著宣布立即停止與西班牙的貿易合作，甚至批評西班牙「糟糕」、「無可救藥」、「壞人」等等，且對北約貢獻不足、軍費也給不夠，他現在不想和西班牙有任何瓜葛。

直指西班牙為糟糕的盟友

綜合外電報導，特朗普7月8日前往土耳其安卡拉參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，他和北約秘書長呂特（Mark Rutte）出席記者會，特朗普直指西班牙甚麼承諾都不願意做，北約不該再和西班牙合作。他指出，西班牙在北約也是「糟糕的盟友」（terrible partner），既不投入，也不付費，他甚至不想再跟西班牙方面對話，「他們（西班牙）是無可救藥的壞人。其他國家也有這樣的情況，但西班牙特別嚴重（They’re hopeless, bad people. There are a couple of others, but in particular Spain）」。