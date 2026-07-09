霍海商船遇襲 美伊再互轟 特朗普：與伊朗協議完結

美國與伊朗再度互相轟炸。3艘商船周二在霍爾木茲海峽遭伊朗炮擊，包括一艘卡塔爾的液態天然氣貨輪及沙特阿拉伯油輪。美軍於數小時後，周三凌晨空襲伊朗逾80個目標報復。伊朗革命衛隊其後攻擊美國在巴林及科威特的軍事設施。除了空襲，美國亦恢復伊朗石油禁售制裁。在土耳其出席北約峰會的美國總統特朗普稱，與伊朗的諒解備忘錄已完結，又指美方代表可繼續與伊朗談判，但認為他們浪費自己時間；國際油價應聲飆升5%。
伊朗傳媒報道，卡塔爾的液態天然氣貨輪周二早上嘗試通過霍爾木茲海峽，多次無視警告後遭攻擊。有消息人士稱，船隻機房著火有爆炸危險，而船上人員安全疏散。另一艘遇襲商船為沙特超級油輪「Wedyan」號，據悉船上運載的石油無損毀，船員亦安全。同樣受襲的還有一艘懸掛利比里亞旗幟的超級油輪。卡塔爾與沙特均強烈譴責事件，卡塔爾指伊朗須承擔造成損失的法律責任，又傳召伊朗副大使抗議。報道指，周二晚有最少4艘油輪和天然氣船從霍爾木茲海峽掉頭離開。至於美軍的空襲，中央司令部稱擊中的伊朗目標包括防空系統、雷達和革命衛隊超過60艘小型快艇。
伊朗：美軍空襲公然侵略
伊朗證實遭到美國空襲，但未公布損毀情況。伊朗官媒報道，格什姆島(Qeshm)、阿巴斯港(Bandar Abbas)及錫里克(Sirik)都傳出爆炸聲。伊朗副外長加里布阿巴迪表示，美國的攻擊已違反雙方簽署的諒解備忘錄。伊朗聯合軍事司令部譴責美國的空襲是「公然的侵略行為」，並威脅將作出「毀滅性回應」，又警告德黑蘭不會允許美國干預海峽的管理。伊朗高級談判代表、議長卡利巴夫指責美國違反停火協議，不只是發動新一輪空襲，還有對伊朗重新實施石油制裁、違反伊朗在霍爾木茲海峽的「調整」，以及以色列攻擊黎巴嫩。他在社交網稱，伊朗絕不屈服。有分析認為，伊朗襲擊商船以凸顯霍爾木茲海峽是其與美國談判最終協議時的籌碼。
特出席北約峰會 重提美國應控制格陵蘭
特朗普昨出席北約峰會會議前，被問及諒解備忘錄是否已完結，他回應稱對其來說已經完結，不想與伊朗打交道；又抨擊伊朗「是人渣，他們有病，他們的領導人也有病」。北約秘書長呂特則稱，美軍的空襲回應絕對有必要。消息人士稱，在北約全體會議上，特朗普未有提及與伊朗的諒解備忘錄是否完結。至於與北約的關係，路透社引述消息人士稱，特朗普向與會領袖表達，他想美國繼續留在北約。他又表示，美國準備繼續向盟友發售武器，且不會過問它們用在哪裡，也無再次抨擊成員之一的西班牙，以及提出格陵蘭問題。因西班牙在伊朗問題唱反調及國防開支不達標，特朗普稍早前表示停止與西班牙貿易。特朗普於另一場合則說，格陵蘭對丹麥來說沒有用，但美國很重要，應該由美國控制。他聲稱，格陵蘭現時被中國和俄羅斯船隻包圍，應該制止。特朗普又批評，在伊朗戰爭上北約沒有幫忙，並威脅從歐洲撤走所有美軍。