霍海商船遇襲 美伊再互轟 特朗普：與伊朗協議完結

美國與伊朗再度互相轟炸。3艘商船周二在霍爾木茲海峽遭伊朗炮擊，包括一艘卡塔爾的液態天然氣貨輪及沙特阿拉伯油輪。美軍於數小時後，周三凌晨空襲伊朗逾80個目標報復。伊朗革命衛隊其後攻擊美國在巴林及科威特的軍事設施。除了空襲，美國亦恢復伊朗石油禁售制裁。在土耳其出席北約峰會的美國總統特朗普稱，與伊朗的諒解備忘錄已完結，又指美方代表可繼續與伊朗談判，但認為他們浪費自己時間；國際油價應聲飆升5%。

伊朗傳媒報道，卡塔爾的液態天然氣貨輪周二早上嘗試通過霍爾木茲海峽，多次無視警告後遭攻擊。有消息人士稱，船隻機房著火有爆炸危險，而船上人員安全疏散。另一艘遇襲商船為沙特超級油輪「Wedyan」號，據悉船上運載的石油無損毀，船員亦安全。同樣受襲的還有一艘懸掛利比里亞旗幟的超級油輪。卡塔爾與沙特均強烈譴責事件，卡塔爾指伊朗須承擔造成損失的法律責任，又傳召伊朗副大使抗議。報道指，周二晚有最少4艘油輪和天然氣船從霍爾木茲海峽掉頭離開。至於美軍的空襲，中央司令部稱擊中的伊朗目標包括防空系統、雷達和革命衛隊超過60艘小型快艇。