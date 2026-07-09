伊朗局勢｜美軍連續第二晚襲伊朗　特朗普：伊方來電想達成協議

在美國總統特朗普威脅再對伊朗發動猛烈攻擊後，美軍連續第二晚打擊伊朗境內目標。伊朗多間傳媒報道，當地多個城市都傳出爆炸聲，包括錫里克、阿巴斯港和恰巴哈爾港等，導致恰巴哈爾部份地區短暫停電。特朗普聲稱收到伊朗方面致電，聲稱伊朗很想達成協議。

美軍中央司令部在社交平台表示，指根據三軍統帥、即總統特朗普的指示，他們已對伊朗目標展開打擊，以削弱伊朗威脅霍爾木茲海峽航行自由的能力。美國正追究伊朗近期在這條重要國際水道，無端攻擊商船及船員的責任。