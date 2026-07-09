伊朗局勢｜美軍連續第二晚襲伊朗　特朗普：伊方來電想達成協議

在美國總統特朗普威脅再對伊朗發動猛烈攻擊後，美軍連續第二晚打擊伊朗境內目標。伊朗多間傳媒報道，當地多個城市都傳出爆炸聲，包括錫里克、阿巴斯港和恰巴哈爾港等，導致恰巴哈爾部份地區短暫停電。特朗普聲稱收到伊朗方面致電，聲稱伊朗很想達成協議。
美軍中央司令部在社交平台表示，指根據三軍統帥、即總統特朗普的指示，他們已對伊朗目標展開打擊，以削弱伊朗威脅霍爾木茲海峽航行自由的能力。美國正追究伊朗近期在這條重要國際水道，無端攻擊商船及船員的責任。
伊朗傳媒則報道，包括阿巴斯港、恰巴哈爾港及錫里克等多個地方都傳出爆炸聲，當地的防禦系統正應對攻擊。恰巴哈爾部份地區短暫停電。據報南部一個機場有大樓和氣象站受損並起火，一名消防員殉職。
特朗普：不知是否值得與德黑蘭達成協議
特朗普較早時候稱，與伊朗簽署的諒解備忘錄已結束，並威脅再對伊朗發動猛烈攻擊，同時稱可能會對伊朗重新實施海上封鎖。他其後又對傳媒表示，美伊衝突很快會結束。美軍隨後對伊朗發動襲擊。特朗普之後在社交平台指，行動是對伊朗日前攻擊霍爾木茲海峽船隻的回應，又警告如果伊朗再次攻擊商船，將會面臨更壞的情況。特朗普出席完北約峰會返回美國期間向記者表示，在美軍展開打擊後，收到伊朗方面致電，聲稱伊朗很想達成協議，但不知是否值得與德黑蘭達成協議。