珍惜生命｜飛行導師拋下「妳知道要點做」即開機門躍下　嚇壞22歲學員

阿根廷發生一宗震驚當地航空界的離奇輕生事件，一名42歲飛行導師在飛行訓練途中，突打開機艙門，從約250米高空跳下身亡，機上僅剩一名22歲女學員，被逼獨自操控飛機。所幸她冷靜依照緊急程序操作，最終成功安全降落。

綜合報道，死者為42歲的Leandro Andrés Bertazzo，擁有十多年、超過2,000小時的飛行經驗，以及500到600小時的訓練經驗，事發於當地周一(6日)，他正駕駛一架塞斯納C-150(Cessna C-150)輕型飛機，與22歲女學員Rosario進行飛行訓練。Rosario表示，飛行期間導師突然對她說：「妳知道要怎麼做。」以及「繼續往前飛。」接著便摘下耳機、放下手機、解開安全帶，隨後打開機艙門。Rosario指出，受氣壓影響，機艙門通常非常難打開，但教官仍成功開門，從約250米的高空一躍而下。Rosario立即透過無線電向塔台求救，並依照訓練程序接手操控飛機，最後成功安全降落，機體也未受損。