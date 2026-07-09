二哈為救少主　追咬黑熊屁股　主人：必獎勵牛扒(有片)

美國近年發生多宗嚴重的熊出沒及襲擊事件，令人關注。近日，美國康涅狄格州托靈頓(Torrington)一戶居民飼養的哈士奇展現驚人勇氣，成功在一隻黑熊手中救下名 6 歲的男少主，其家中的監視器拍下驚險一刻，為這英勇的狗狗不但贏得一塊牛扒的獎勵，更獲得大批網民的讚賞。

綜合報道，事發於上周六(4日)屋主Jeffrey Tazzara正在自家車道上為參加美國獨立日派對收拾車輛，他的6歲兒子亦在車道上逕自玩耍，一隻黑熊突然從轉角衝出，以快速度朝那男童衝去，就在男童開始後退之際，他們家中飼養的混種哈士奇「Bella」從院子另一端飛奔而來，大口咬了黑熊的屁股一口，黑熊受驚隨即鑽到車道上船底下，Bella檔在黑熊與男童之間，追趕著牠。