婦產科17護士幾乎同時懷孕　夏季生到年尾

美國俄亥俄州代頓市(Dayton)一間醫院迎來破紀錄的「嬰兒潮」。院內竟然有17名護士，幾乎在同一時期懷孕，不僅刷新醫院歷來紀錄，也打破2019年11名護士同時懷孕的舊紀錄。她們將於夏季開始至年底，先後成為人母、二寶媽甚至三寶媽。

綜合報道，代頓市邁阿密谷醫院(Miami Valley Hospital)平日為孕婦分娩的產房與待產病房(Labor and Delivery Unit)共有17名護士懷孕，她們目前孕期介於12至35週，預產期將從夏季一路延續至年底，有人即將迎接第一個孩子，也有人準備迎來第二胎、第三胎。產房護理經理Amberly Saner坦言未遇過如此特殊的情況，院方上月特地安排15名懷孕護士身穿制服拍攝合照，畫面曝光後迅速掀起熱議，許多網民笑稱這簡直是「產房版嬰兒潮」。