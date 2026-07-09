婦產科17護士幾乎同時懷孕　夏季生到年尾

美國俄亥俄州代頓市(Dayton)一間醫院迎來破紀錄的「嬰兒潮」。院內竟然有17名護士，幾乎在同一時期懷孕，不僅刷新醫院歷來紀錄，也打破2019年11名護士同時懷孕的舊紀錄。她們將於夏季開始至年底，先後成為人母、二寶媽甚至三寶媽。
綜合報道，代頓市邁阿密谷醫院(Miami Valley Hospital)平日為孕婦分娩的產房與待產病房(Labor and Delivery Unit)共有17名護士懷孕，她們目前孕期介於12至35週，預產期將從夏季一路延續至年底，有人即將迎接第一個孩子，也有人準備迎來第二胎、第三胎。產房護理經理Amberly Saner坦言未遇過如此特殊的情況，院方上月特地安排15名懷孕護士身穿制服拍攝合照，畫面曝光後迅速掀起熱議，許多網民笑稱這簡直是「產房版嬰兒潮」。
護士產假期間 醫院運作不受影響
這17名懷孕護士雖然孕期不同，但每天都一起在產房工作，都熟悉產科照護，每天除了照顧準媽媽與新生兒外，也會互相關心彼此的身體狀況，分享孕吐、水腫、胎動等孕期變化，討論產檢結果、待產準備及嬰兒用品，從懷孕不適、待產須知，到哺乳及照顧新生兒技巧，形成一個充滿信任與支持的「媽媽互助團」。面對17名護士將陸續休產假，外界也關心會否影響醫院運作。對此，Amberly表示完全不擔心，因為產房共有近200名護士，另有兼職及支援人力可協助調度，足以維持正常醫療量能，不會影響孕產婦照護品質。她認為，這次17人同時懷孕不僅刷新醫院紀錄，更充分展現團隊長年建立的默契與凝聚力。這群平日陪伴無數家庭迎接新生命的護理師，如今也一起迎來屬於自己的幸福時刻，讓整個產房今年格外充滿溫暖與喜悅。