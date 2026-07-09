委內瑞拉地震｜死亡人數增至突破3800人　數百具遺體埋集體墓園

委內瑞拉6月24日接連發生兩次強烈地震，搜救工作持續進行，官方最新公布的死亡人數已攀升至3,800多人，另有逾1.6萬人受傷，大量罹難者因身分難以確認而被安葬於集體墓園，災區人道危機持續惡化。

根據委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，截至目前已有3,811人罹難、16,740人受傷，約1.8萬人因房屋毀損而無家可歸，另有超過2.6萬人受到地震直接影響，包括住宅倒塌或嚴重受損。

在重災區拉瓜伊拉州（La Guaira），由於殯葬設施不堪負荷，數百具尚未完成身分辨識的遺體被安葬於集體墓園，不少墓碑僅以編號標示，家屬仍在焦急尋找失聯親人。法醫人員持續透過DNA、指紋及個人物品鑑定身分，希望確認更多罹難者身分。