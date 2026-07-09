委內瑞拉地震｜死亡人數增至突破3800人　數百具遺體埋集體墓園

委內瑞拉6月24日接連發生兩次強烈地震，搜救工作持續進行，官方最新公布的死亡人數已攀升至3,800多人，另有逾1.6萬人受傷，大量罹難者因身分難以確認而被安葬於集體墓園，災區人道危機持續惡化。
根據委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，截至目前已有3,811人罹難、16,740人受傷，約1.8萬人因房屋毀損而無家可歸，另有超過2.6萬人受到地震直接影響，包括住宅倒塌或嚴重受損。
在重災區拉瓜伊拉州（La Guaira），由於殯葬設施不堪負荷，數百具尚未完成身分辨識的遺體被安葬於集體墓園，不少墓碑僅以編號標示，家屬仍在焦急尋找失聯親人。法醫人員持續透過DNA、指紋及個人物品鑑定身分，希望確認更多罹難者身分。
黃金救援期後多支救援隊伍撤離
這兩次地震僅相隔數十秒，造成大批建築物倒塌，首都卡拉卡斯及沿海地區受創最為嚴重。儘管國際救難隊曾投入搜救，但隨著黃金救援期結束，多數隊伍已陸續撤離，災區工作重心逐漸轉向遺體搜尋、災民安置及重建。
代理總統羅德里格斯呼籲國際社會協助委內瑞拉災後重建，並要求解除部分國際制裁，以便動用遭凍結的海外資產投入救災，包括向英國要求返還存放於英格蘭銀行的31噸黃金，以及向國際貨幣基金（IMF）爭取解凍相關資金。
救災進度緩慢 居民自行徒手清理瓦礫
然而，災區民眾仍批評政府救災進度緩慢，許多居民只能自行徒手清理瓦礫、尋找罹難親友遺體，醫療、糧食、飲水及電力供應依舊不足，人道救援壓力持續升高。
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