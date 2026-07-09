房價飆升 美國社會觀念反轉 年輕人與父母或祖父母同住比例創新高

成年子女與父母同住已成為都會城市的新常態？美國最新調查顯示，在25至34歲的年齡組別中，約五分一人與父母或祖父母同住，比例創新高，這主要是跟近年房價和租金飆升，以及首置樓房短缺等因素有關。今年夏天，加州三藩市兩房公寓的月租中位數高達5,700美元(約4.4萬港元)。 美國主流文化過去十分強調個人獨立：年輕人年滿18歲讀大學或出社會工作後，通常會搬出家門過獨立生活。經典美劇《宋飛正傳》(Seinfeld)曾將主角搬回家住描述為人生谷底。

房價走勢｜美國年輕人被迫向現實低頭 近期多項調查卻顯示，全美各地愈來愈多年輕人跟父母同住，反映出在美國社會觀念改變之外，高房價以及生活開支的壓力，讓一群想買屋過獨立生活的年輕人，被迫向現實低頭。 美媒《商業內幕》(Business Insider)周三(8日)引述房地產市場研究機構John Burns Research and Consulting調查指出，25至34歲年齡組別中，近五分一人仍與父母或祖父母同住。典型的「人生里程碑」——結婚、生兒育女、買房正不斷推遲。 房地產網站Realtor.com近期針對美國人口調查及統計局(U.S. Census Bureau)數據的分析也指出，2025年，美國35歲以下與父母同住的成年人達到創紀錄的2,520萬，這代表每3名美國年輕人，便有約一人是「袋鼠族」。

房價走勢｜美國Z世代受到幾個大環境趨勢的衝擊 相較於千禧世代面對的經濟不景，20世紀末出生的美國Z世代正受到幾個大環境趨勢的衝擊，包括國家人口增長放緩，以及適合首置族的房源逐漸消失、或供應不足。 由於土地、建材及法規成本攀升，建築公司為追求更高利潤，紛紛轉做高級住宅項目，以迎合財力雄厚、年長的買家，這樣便導致首置族的房源供應減少，同時租屋也變得困難。 租金追蹤網站Zumper數據顯示，三藩市一房公寓月租中位數已突破4,000美元(約3.1萬港元)，兩房公寓更高達5,700美元(約4.4萬港元)，為10多年來最貴。

房價走勢｜年輕人推遲實現美國夢 房地產平台Zillow數據顯示，2020年至2024年間，全美典型租金上漲近30%。 從事電影行銷、最近搬回家的查普曼(Nick Chapman)告訴《商業內幕》：「我現在不再把這樣看成丟臉的事。因為只覺得，這就是新的現實。」查普曼仍希望有一天可以買樓，實現美國夢。 人口學家芬尼根(Eric Finnigan)樂觀指出，以千禧世代的經驗來看，這批當初買不起住屋的年輕人後來也逐步追上進度，「只是人生階段延後，並不代表人生階段消失」。一旦生活條件改善或時機成熟，現在的年輕人或會搬離家獨立生活。