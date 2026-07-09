北約峰會宣言重申集體防禦承諾 500億美元軍事採購應對俄羅斯威脅

在土耳其首都安卡拉舉行、為期兩日的北約峰會周三(8日)閉幕，會後發表《安卡拉峰會宣言》，重申對北約第五條款的集體防禦及跨大西洋紐帶的堅定承諾，並宣布逾500億美元(約3,918億港元)的新軍事採購計劃，32個成員國未來10年將把國防開支提高至國內生產總值(GDP)的5%。宣言又承諾今年將向烏克蘭提供700億歐元(約6,268億港元)軍事裝備及援助等，其中美國總統特朗普表示，美國會授權烏克蘭自行生產愛國者攔截導彈來對抗俄羅斯。 安卡拉峰會宣言重申對北約第五條款集體防禦的堅定承諾，成員國將繼續應對並適應戰略競爭、不穩定因素、混合威脅和衝擊等。宣言強調，攻擊任何北約成員等同攻擊所有成員，團結、互助以及集體力量仍是北約成員國享有和平、安全及繁榮的基石，成員國將繼續致力於全方位威懾及防禦。

北約峰會｜北約成員國將擴大聯合國防工業生產能力 宣言又指，成員國在峰會期間宣布逾500億美元新軍事採購計劃以落實深度精確打擊、一體化防空反導彈及尖端軍事能力的目標，並承諾擴大聯合國防工業生產能力，與軍工業界合作加快創新。同時，北約將繼續致力消除盟國之間的國防貿易壁壘，並利用北約夥伴關係最大限度地提高國防工業水平。北約表明，上述的軍事採購計劃是回應俄羅斯對歐洲以至大西洋地區安全與穩定的長期威脅，以及持續存在的恐怖主義威脅。

根據峰會宣言以及防務論壇發布的資訊，北約成員國承諾未來5年將投資逾400億美元(約3,134億港元)用於建立反無人機能力，2027年底前將無人機操作員受訓的人數增加5倍。丹麥、芬蘭、德國和挪威聯合採購美國生產的「人魚海神」無人機。深度精確打擊方面，英國計劃動用500億美元研發精準武器，美國洛歇‧馬丁公司與德國萊茵金屬公司合作生產陸軍戰術導彈系統(ATACMS)。

北約峰會｜北約成員國加快人工智能AI合作 構建可互通作戰雲端平台 一體化防空方面，北約將推進綜合防空及導彈防禦體系，成員國正大幅增撥資金發展攔截系統和採購預警機，包括11個成員國將聯合採購瑞典「全球眼」(Global Eye)預警機。此外，成員國承諾加快人工智能(AI)及關鍵國防原材料合作，構建可互通的作戰雲端平台，以實現全域作戰指揮控制的連接。宣言指出，成員國正履行去年的防務承諾，到2035年國防開支將提高至國內生產總值的5%。 俄烏戰爭是今次北約峰會焦點所在。宣言承諾，北約今年將向烏克蘭提供700億歐元軍事裝備、援助和培訓等，而明年至少維持同等水平的援助，並重申對烏克蘭維護主權及領土完整的支持。峰會期間，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基會晤時表示，美國將授權及指導烏克蘭生產愛國者導彈防禦系統，以對抗俄羅斯襲擊。烏克蘭多次表示，愛國者導彈正嚴重短缺，希望自行製造。

北約峰會｜未提下次峰會日期 耐人尋味 伊朗局勢方面，北約重申伊朗絕不能擁有核武，並呼籲伊朗充分尊重霍爾木茲海峽的航行自由。值得注意的是，宣言並未說明北約下屆峰會舉行的時間和地點，僅說期待下次會晤。分析指北約正考慮不按慣例每年舉行峰會，原因之一是希望緩和特朗普與北約盟友之間的緊張關係。